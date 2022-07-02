【NFT商機】本地插畫師進軍NFT領域　自學動畫製作拓新創作渠道

▲ 本地插畫師何博欣把NFT平台形容為一個「遊樂場（Playground）」，認為此為藝術創作者提供多一個分享作品的方式。（受訪者IG圖片）

自去年起NFT風潮席捲全球，掀起了一場藝術創作者的集體狂歡，進一步改變了藝術生態圈。作品獲M+博物館收藏的本地插畫師何博欣（Vivian Ho），去年也憑藉數碼技術踏入NFT領域，開拓了全新創作渠道，以不同表達方式展示創作。

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數碼藝術不受空間、大小等限制，成為創作的新趨勢。在藝術界和插畫界打滾約10年的Vivian坦言，身處數碼藝術大行其道的年代，會將作品先用墨水筆手畫，再於電腦修改和上色。去年更大膽嘗試，將部分作品變成動畫版，初嘗創作NFT加密藝術作品的滋味。

她把NFT平台形容為一個「遊樂場」，認為此為藝術創作者提供多一個分享作品的方式，發揮的空間更大。「網絡的創作界綫會比較寬鬆，可以玩到的效果會更多，加上現時NFT在外國相當流行，也可助本地藝術界人才被世界看見。」

保護版權 藝術收藏普及化

她又指，科技發展為藝術品交易和收藏模式創造了許多新的可能性，保護版權同時亦令藝術收藏普及化。

被問及在創作NFT作品和傳統藝術作品時，最大的分別是甚麼？Vivian表示，剛接觸並打算創作NFT時，也曾為此而煩惱。

基於道德，我不希望只把過往的作品直接轉換成圖片，再鑄造NFT放到平台上。

因此，她決心學習動畫製作，將作品變成會動的效果，來區分NFT作品與傳統藝術作品。

與此同時，她也強調，由於NFT技術是非常新的概念，她對區塊鏈、虛擬貨幣、作品在NFT交易平台上的買賣程序等，也不算很熟悉，仍然處於摸索階段。她笑言本來對操作電腦已感挑戰，需要更多時間去學習，例如如何將原有的插畫變成動畫、如何將作品放上交易平台等，這些簡單的技術問題，也探索了很久，甚至要到影片分享平台，觀看影片逐步學習。Vivian又指：「我當是一個給自己學習新事物的機會。」

她補充，暫時不會把NFT視為主要收入來源的渠道，「我只把它當作一個Experiment（試驗），以及令更多人認識我的方法。」

Vivian最新在NFT平台foundation.app上發行了以「End Times Prophecies」為題的作品，並以NFT方式進行拍賣，售價為0.5以太幣（約4,572港元）起。預計分為12章節，現時已推出2章節。

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呼籲投資NFT作品 應由心出發

不過，這種創新的藝術生態，或多或少都備受質疑。外界都會懷疑投資者只是炒賣NFT藝術品，而欠缺了美學的標準。

Vivian坦言，目前生態圈仍未成熟，不少人購買NFT時，都只是基於朋友介紹或藝術家的名氣而購買。她期望大眾無論是收藏或投資NFT作品時，應該由心出發，真的用心去了解或欣賞藝術家們的作品，才是對創作人最大的鼓勵。

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記者：曾曉汶

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