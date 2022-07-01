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英示威者用膠水黐手同梵高名畫 恐被監禁10年

環球社會熱點 15:19 2022/07/01

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繼法國一名示威者用蛋糕掟向名畫《蒙娜麗莎》後，英國兩名示威者為呼籲人們關注氣候問題，用膠水將手黐在一幅梵高的名畫框上。示威者其後被捕，恐面臨監禁10年的風險。

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兩名示威者分別為21歲男子Louis McKechnie及24歲女子Emily Brocklebank，來自英國組織Just Stop Oil。他們周四（6月30日）前往倫敦考陶爾德美術館（Courtauld Gallery）進行公民抗命，呼籲政府停止再開採石油和天然氣。

    點擊圖片放大
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兩人進入美術館後，用膠水分別將他們其中一隻手黐在著名畫家梵高（Vincent Van Gogh）的油畫作品《Peach Trees In Blossom》畫框上。

梵高這幅畫描繪的法國東南部普羅旺斯地區，降雨量較歷史平均水平低45%，有乾旱的風險。Just Stop Oil正呼籲藝術機構加入組織，以公民抗命的方式讓社會關注氣候暖化問題。

Louis McKechnie聲稱他年幼時十分喜歡梵高這幅作品，童年與家人前往倫敦時，是由爸爸帶他觀賞這幅作品。

他表示自己仍很喜歡這幅畫，只不過更愛家人、朋友及大自然。他表示比起個人聲譽，他更著重這一代人未來如何生存。

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Louis McKechnie更指畫廊應該關閉，要求藝術機構負責人呼籲政府立即停止所有新的石油和天然氣項目。他更表示如果不抵抗的話，他們就是共犯。

《每日郵報》指，兩名示威者或面臨監禁10年的風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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