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【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作

商業 15:00 2022/07/01

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疫情驅使人們追求更具靈活性的工作模式，和更好的工作與生活平衡。為順應全球工作模式改革潮，Kakao、LINE等科企在7月起推行工作假期，容許員工以每周工作四天，或可安排到海外工作。

【職場現象】日本政府鼓勵企業員工發展副業　企業若不允許需附上理由

南韓網路巨頭Kakao自今年5月底已採用全遙距工作模式，及彈性工作時間安排。據韓媒《The Korea Herald》報道，該企由7月1日起，將再改善現行的工作模式。在維持現時的遙距工作模式情況下，容許員工每個星期五休假，變相推行4天工作周。

Kakao行政總監Namkoong Whon指，過去兩年的遙距工作經驗，令他明白到員工之間的聯繫，比起在指定地點工作，對整體工作更具價值。

但Kakao重申，遙距工作安排有附帶條件，建議其員工每周召開一次團隊會議，並在每個工作日的下午2時至5時，以語音通信系統保持聯絡。

推Workcation　提高工作效率

南韓搜尋引擎服務公司Naver同樣在7月起，允許員工自由選擇全遙距工作，或是每周回到辦公室工作三天或以上。相關的工作安排將維持半年，及後員工可以再次從兩選項中，選定未來半年的工作模式。

該企更推出一項工作渡假（Workcation）安排，每周容許10名員工前往在東京或南韓江原道春川市，度過長達5天的工作假期，讓員工一邊渡假一邊工作。

此外，即時通訊軟件平台商LINE Corporation的南韓子公司LINE Plus上周亦宣布，為了讓其員工可以創造出更好的服務，將透過提供彈性的工作地點，激發員工創新思維，同時提高其工作效率。

LINE Plus補充，其員工可以選擇在LINE的主要業務發展地工作，當中包括日本、台灣、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、越南、馬爾代夫、關島、新西蘭、塞班島和洲。惟員工的工作地點與南韓時差不可超過4小時。

【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工

【職場現象】只說廢話不做事？　日本調查：近5成員工指公司聘用太多不擅生產的老員工

責任編輯：殷凱怡

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