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【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能

科技 18:30 2022/07/01

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為配合蘋果政策，Meta宣布旗下社交平台Instagram將會加入帳號刪除的選項。

蘋果（Apple）日前修訂應用程式商店App Store政策，要求程式如果有申請帳號的功能，便要同時提供刪除帳戶的選項，而新政策也在昨（30日）正式生效。為配合蘋果政策，Meta宣布旗下社交平台Instagram將會加入帳號刪除的選項。

【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態

【社交平台】保障青少年　Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡

Meta表示，Instagram現時提供暫停帳號的功能，用戶的人資料會一直存放於Meta的伺服器，可以隨時重啟帳號。Meta強調，用戶要徹底刪除帳號，可在桌面版程式，或利用手機瀏覽器登入Instagram網站也可完成。

基於App Store新政策，Instagram提供帳號刪除功能外，也要確保用戶徹底刪除帳號後，相關的個人資料從伺服器清除。Meta提醒，用戶透過iOS版本移除Instagram帳號，官方需要30天時間處理。用戶也可在30天期間，再次開啟程式便可終止移除帳號的申請。

【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試

責任編輯：曾曉汶

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