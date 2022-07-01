【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場

▲ 美國職業棒球大聯盟（MLB）近日也向外媒透露，計畫在2024年賽季引入機械人裁判。

近年圍繞在賽事周邊的運動科技應用愈來愈多，美國職業棒球大聯盟（MLB）近日也向外媒透露，計畫在2024年賽季引入機械人裁判。外媒預測，屆時機械人的自動化系統，將會判決每個球的好壞；也有機會是每隊的主帥，就好壞球向裁判提出挑戰，機械人再作出判決。

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據The Verge報道，MLB主席Rob Manfred早前已向ESPN記者Don Vab Natta Jr.透露，機械人裁判可能會在2024年正式推出。Don Vab Natta Jr.表示，目前Manfred未有透露更多細節，自己也拒絕對MLB現時的裁判整體表現進行評論。但球迷對於現今的裁判判決十分不滿，球迷都紛紛呼籲聯盟要建立一個自動化判決系統。

Don Vab Natta Jr.估計，機械人或會是完全自動化，由AI驅動的系統對每個球進行判斷，然後再透過耳機傳至主審，再由主審公布判決；也有可能是作為鷹眼（Hawk-Eye）的角色，猶如足球的VAR技術，當一方提出挑戰，就會透過系統自行進行裁決。

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責任編輯：曾曉汶

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