【濠賭股】濠賭股走弱、澳博挫4%　澳門今周進行三輪全民核檢、6月博彩毛收入跌62%　上半年賭收插46%

▲ 【濠賭股】澳門6月博彩毛收入跌62%、仍好過市場預期 上半年賭收插46%

澳門新冠確診個案略見回升，當局重推全民檢測，上月下旬關閉所有娛樂場所，雖然賭場則不受影響，但賭收仍然受到負面影響。澳門博彩監察協調局公布6月博彩數據，6月澳門博彩毛收入為24.77億澳門元，按月跌25.8%，按年跌62.1%，但勝市場預期的跌65.5%。

今年首六個月博彩毛收入為262.69億元，按年下跌46.4%。今月起進入娛樂場範圍的顧客、員工均須持有48小時內核檢陰性證明。

濠賭股今日表現走弱，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌1.5%至2.8%，澳博更跌4.2%。

另外，澳門今周將進行三輪全民核檢，當地衛生局局長羅奕龍表示，周一至周二第一輪，周三至周四第二輪，周五至周六第三輪。每一輪的時間為早上九時至翌日晚上六時。

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