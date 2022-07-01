民調指8成半美國人認為國家行錯方向 8成人感經濟差

美國近日有民意調查結果顯示，8成半美國成年人認為國家走錯方向，僅得不足一成半受訪者認為正朝著正確方向進發。與5月調查結果相比，美國民眾看法更加悲觀。調查亦發現，接近8成美國人認同目前經濟狀況不佳。

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美聯社和美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center）在上月23日至27日期間訪問1,953名美國人，民調誤差範圍為正負4個百分點。

機構周三（29日）公布調查數據，發現85%受訪美國人認為國家走錯方向。若按黨派劃分，認同上述説法的共和黨人比例高達92%，民主黨比例亦達78%，創美國總統拜登（Joe Biden）上任以來新高。

只有14%受訪者認為美國走正確方向。機構5月時亦做過同類調查，當時有78%受訪者認同美國走錯方向，是次比例增加反應美國民眾看法更為悲觀。

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調查同時發現，僅得2成受訪者認為美國目前經濟狀況良好，但認為情況極差的比例卻高達79%。按黨派劃分，9成共和黨人認同經濟狀況極差，而民主黨中僅得67%人士認同。

69%受訪者不支持白宮目前經濟政策，當中包括93%共和黨人及43%民主黨人，而無黨派人士認同比例則達84%。

美國中期選舉即將舉行，調查亦詢問了受訪者對拜登看法。整體而言，6成民眾不認同拜登的施政，包括73%的無黨派人士。拜登經濟政策方面的支持率整體僅得28%，是所有項目中最低。

拜登在民主黨人中的支持率為72%，但同時亦有27%民主黨人不支持他。美媒《紐約郵報》分析指，天然氣及食品價格激增、通脹持續高企及疫情影響持續，都是影響因素。

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責任編輯：李俊儀