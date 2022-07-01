  • 27°C
香港時間 : 2022701日 (五) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google爭議】應對Google Play應用程式支付費糾紛　Google設7億基金求和解

科技 17:15 2022/07/01

分享：

分享：

現時，Google Play已成為大多數Android智能手機用家獲取應用程式的途經。有應用程式開發人員就用戶於應用程序中進行購買所賺取的金錢問題，將Google告上法庭。有外媒指，Google將投入9,000萬美元（約7.1億港元），處理與開發人員有關的金錢糾紛。

【蘋果爭議】蘋果跪低！允許南韓iOS程式使用第三方支付

早前，有應用程式開發商向舊金山聯邦法院提出訴訟，指控Google利用與智能手機製造商的協議、技術壁壘和收益分成協議，控制整個應用程序生態系統。又通過默認的收費設定，讓大多數的用家透過Google Play進行購買應用程式的付款程序，並從中抽取30%的服務費。

外媒《Gadgets360》引用法庭文件指，就有關案件，Google已擬定和解方案，當中包括透過投入9,000萬美元（約7.1億港元）成立基金，以支援於2016件至2021年期間年收入200萬美元（約1,570萬港元）或以下的應用程式開發人員。

Google發表網上文章指，只要他們願意，大部分相關的應用程式開發人商將有資格獲得今次基金的資金。惟Google仍會繼續向每年從Google Play商店賺取100萬美元（約785萬港元）或以下收入的開發人員，收取15%的佣金。

案件原告代表Hagens Berman Sobol Shapiro估計，有近4.8萬名應用程式開發人員合資格申請該基金的資助，每人最低可獲250美元（約1,962港元）。

【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔

【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
2022/06/30
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
【MWC】世界移動通訊大會MWC　將於巴塞隆拿舉辦至2030年
今日
【MWC】世界移動通訊大會MWC　將於巴塞隆拿舉辦至2030年
【手機市場】2022年全球手機銷量料下滑　Gartner：受通脹、俄烏戰爭影響
今日
【手機市場】2022年全球手機銷量料下滑　Gartner：受通脹、俄烏戰爭影響
【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試
今日
【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試

你可能感興趣

【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
18:10 2022/06/30
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
【MWC】世界移動通訊大會MWC　將於巴塞隆拿舉辦至2030年
今日 15:30
【MWC】世界移動通訊大會MWC　將於巴塞隆拿舉辦至2030年
【手機市場】2022年全球手機銷量料下滑　Gartner：受通脹、俄烏戰爭影響
今日 14:30
【手機市場】2022年全球手機銷量料下滑　Gartner：受通脹、俄烏戰爭影響
移動裝置 Google 智能手機 Google Play Android

下一篇文章

【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
【蘋果爭議】蘋果跪低！允許南韓iOS程式使用第三方支付
【蘋果爭議】蘋果跪低！允許南韓iOS程式使用第三方支付
【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東
【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東
【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔
【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔
【華為爭議】英國電信呼籲當地政府　延長移除華為設備限期
【華為爭議】英國電信呼籲當地政府　延長移除華為設備限期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款