【Google爭議】應對Google Play應用程式支付費糾紛　Google設7億基金求和解

現時，Google Play已成為大多數Android智能手機用家獲取應用程式的途經。有應用程式開發人員就用戶於應用程序中進行購買所賺取的金錢問題，將Google告上法庭。有外媒指，Google將投入9,000萬美元（約7.1億港元），處理與開發人員有關的金錢糾紛。

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早前，有應用程式開發商向舊金山聯邦法院提出訴訟，指控Google利用與智能手機製造商的協議、技術壁壘和收益分成協議，控制整個應用程序生態系統。又通過默認的收費設定，讓大多數的用家透過Google Play進行購買應用程式的付款程序，並從中抽取30%的服務費。

外媒《Gadgets360》引用法庭文件指，就有關案件，Google已擬定和解方案，當中包括透過投入9,000萬美元（約7.1億港元）成立基金，以支援於2016件至2021年期間年收入200萬美元（約1,570萬港元）或以下的應用程式開發人員。

Google發表網上文章指，只要他們願意，大部分相關的應用程式開發人商將有資格獲得今次基金的資金。惟Google仍會繼續向每年從Google Play商店賺取100萬美元（約785萬港元）或以下收入的開發人員，收取15%的佣金。

案件原告代表Hagens Berman Sobol Shapiro估計，有近4.8萬名應用程式開發人員合資格申請該基金的資助，每人最低可獲250美元（約1,962港元）。

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責任編輯：殷凱怡

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