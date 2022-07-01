美國首位非裔女性大法官就任 保守派大法官仍佔多數

美國最高法院大法官布雷爾正式退休。傑克遜接替布雷爾並於周四（6月30日）宣誓就職，成為最高法院首位非裔女性大法官。傑克遜發表聲明指，她將會致力捍衛美國憲法，不偏不倚地執行職務。不過美國最高法院目前仍由保守派大法官佔多數優勢，

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最高法院自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）正式退休，總統拜登（Joe Biden）今年2月提名哥倫比亞聯邦巡迴上訴法院法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson）接任大法官，參議院4月通過對傑克遜的提名。

傑克遜周四在最高法院首席法官羅伯茨（John Roberts）及布雷爾陪同下宣誓就職，成為美國史上首位非裔女性大法官。

傑克遜發表聲明，承諾會致力支持及捍衛美國憲法，不偏不倚地執行職務。布雷爾稱傑克遜會持平維護法律，為美國人民效力。

正從西班牙馬德里飛返華盛頓的拜登亦發聲明祝賀傑克遜。拜登指傑克遜的歷史性宣誓，代表著美國邁出重要一步。

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她加入最高法院後，保守派與自由派大法官比例維持6比3不變。傑克遜將於10月最高法院下屆任期起參與審理案件，包括審理高等院校的招生平權政策。

現年51歲的傑克遜出生於華盛頓特區，在邁阿密長大的她1996年以優異成績從哈佛法學院畢業。傑克遜畢業後曾為布雷爾工作，2013年獲前總統奧巴馬 （Barack Obama）任命為美國地區法官，2021年被任命為哥倫比亞聯邦巡迴上訴法院法官。

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責任編輯：郭麗明