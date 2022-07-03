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【疫市營商】疫下網店競爭大　「三流」穩定運作

16:00 2022/07/03

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疫情帶動網購商機，不少港人選擇在疫下開網店，冀能從逆市中創出新財路。但隨疫情緩和，綫下零售逐漸復蘇，網店或面臨與綫下店家「爭生意」的情況。

【疫市營商】初夏露營商機增　商戶：舉辦市集增加客人

網店平台SHOPLINE香港區副總經理趙公亮，以及專售兒童教具的網店創辦人Samantha，分享疫下開網店的心得，並分析疫後網店OMO（Online merge Offline）趨勢。

趙公亮表示，去年，單是在該平店註冊的香港商戶，比疫情前增長125%。網店類別亦更多元化，從常見的生活起居產品，甚至服務業或旅遊業，都會開設網店。

疫下創業挑戰多　宜重「引流、資金流、物流」

他指，網上商機大，競爭亦大，有意開網店的人士，需注意「三流」，即「引流、資金流、物流」。店主需設法將其支持者成為客人，視為「引流」；為已下單的客人提供可靠且方便的付款方式，穩定網店資金流；並使用有效率的物流。

曾於Google及Amzon任職產品經理的Samantha，亦分享開設網店下午茶媽媽的心得，建議店主在開設網店後，先管理好定單和物流安排。待網店運作順暢，便可著手控制成本，及發展網店的核心競爭力。

雖然於國際企業工作令Samantha更了解電商運作，但她明言，疫下創業需要面對更多突如其來的挑戰。店主除了要有堅強意志外，反應亦要迅速。

她分享自身經歷指，疫下運輸難預料，有不少貨品在生產後都無法運抵港。有見及此，她設計了一本繪本，並安排於本港印刷，免去產品因船期延誤而缺貨的問題。

疫後OMO　慎選開鋪地區

網店走過疫情後，亦要面對實體零售帶來的競爭。趙公亮直言，實體零售不會被網購取代，但綫上綫下業務不是對立。疫情過後，OMO將會成為另一重大走勢。網店可嘗試從市集或期間限定店（Pop-up Store）入手，摸索合適的綫下市場。

正將網店業務帶到綫下的Samantha補充指，近年不少有實體零售店的大企業會主動與網店合作，其網店亦有與出版社合作和參加書展。惟綫下市場需投放更多資金，如租金、更多物流費用，店家可多留意店鋪所在地區和當區消費者是否自身的目標受眾，以免無法回本。

著重綫上綫下互動　直播營銷4大貼士　

隨著港人習慣網購，直播帶貨等網絡營銷成為商家另一重點策略。Samantha指，網店要懂得變通，按消費者實際需要，在直播時提供不同資訊。在直播期間不定時展示優惠碼，或加入有獎問答，可以留住觀眾和帶動銷情。優惠碼除可用於網店外，也可用於實體店，加強綫上綫下的互動。

趙公亮補充指，直播期間，觀眾的消費慾較高，店家可以提供如關鍵字下單等快捷的下單方法，把握觀眾的消費機會。同時，直播需持之以恆地做，

只要你恆常地做，觀眾是會慢慢累積的，而這亦是你穩定客群的方式。

【疫市營商】國酒薈尖沙咀新分店開幕　主攻高端收入人群

【疫市營商】特色咖啡店舒壓　吸客靠口碑新鮮感

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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