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【創業兵團】逾3成港女性疫下擬創業　兩小店著重管理技巧

10:00 2022/07/02

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鈎織品牌Ice Cream Craft及手工皂品牌Feather Natural均由女性創立，雖然品牌知名度未算很高，但她們也嘗試將管理技巧應用在業務中，以協助公司營運。（湯致遠攝）

創業已不再是男性的專利，現時愈來愈多女性選擇由打工仔變成老闆。鈎織品牌Ice Cream Craft及手工皂品牌Feather Natural均由女性創立，雖然品牌知名度未算很高，但她們也嘗試將管理技巧應用在業務中，以協助公司營運。

【消費券】6成半市民用消費券於日常開支 一半人用來買非必需品

Feather Natural聯合創辦人黃萍萍與拍檔，也是疫下創業的一分子。兩人初時是為了興趣，希望以自製產品助身邊有濕疹的朋友紓緩痛楚，以及解決皮膚敏感問題。之後黃萍萍更辭去從事近10年的空中服務員工作，全職投入品牌工作。

倘遇分歧 以市場反應調整

她指，雖然拍檔仍有正職，但兩人也會共同處理公司事務。相比起一人創業，黃萍萍認為，兩人創業可以因應雙方不同長處，做到互補效果。當遇到意見分歧時，黃萍萍習慣與對方約定時間開會，說出大家的看法。她指，雖然有時有一方不同意，但會先聆聽對方看法，然後試做。例如，兩人對產品包裝字體的大小看法不一，會先試行對方的建議，然後再就市場反應作出調整。黃分享，只要大家表示尊重、不指摘且冷靜分析，事情就會順利。

【香水商機】香水工作坊生意額月增1倍 後疫時代吸客有何招數？

至於另一品牌Ice Cream Craft創辦人魏淑儀是一人創業，她認為，一人管理品牌所有事務可以自己做決定，有時比較跳脫或天馬行空的想法，都可以嘗試，不必有共同決定才執行，故自由度比較高；相反，當所有事都由自己決定和執行，所花的時間較長，而且有時未必一次就可以成功，比較吃力。

【疫市營商】特色咖啡店舒壓 吸客靠口碑新鮮感

記者：廖淑瑩

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