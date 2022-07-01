▲ 【內房危機】融創中國核數師羅兵咸永道辭任、立信德豪接手

融創中國 （01918） 宣布更換核數師，羅兵咸永道已同意辭任，周二（6月28日）生效，並委任立信德豪接手以填補臨時空缺，任期至融創中國下屆股東周年大會結束為止。

融創中國公告指，羅兵咸永道在辭任函中表示尚未就融創現金流量預測、預期撥備減值等事項取得進一步資料，導致其暫時無法完成2021年度業績審核工作必要的審核程序。

無法完成必要的審核程序包括： 1）融創尚需提供2022年1月1日起不少於12個月的現金流量預測及對借款合同履行情況的評估 2）融創應收聯合營公司預期信貸虧損撥備、待售物業及發展中物業減值損失、文旅板塊商譽減值及其對應的長期資產減值損失的評估結果更新及支持性資料 3）若干聯合營公司及非全資附屬公司合作方訪談、函證及相關往來憑據抽查程序

融創認為，由於疫情反覆而實施嚴格防控措施、債務展期事宜對財務報表影響尚未確定及業績延遲披露導致涉及會計估計事項須持續更新，致使審核工作延遲取得數據確認或文件，對融創的審核程序及年度報告的出具產生嚴重影響。

由於融創未能與羅兵咸永道就完成業績審核工作的時間表達成共識，所以董事會委聘另一家外部核數師在切實可行的情況下儘快完成審核工作符合公司及證券持有者及債權人的最佳利益。

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