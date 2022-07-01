【烏克蘭戰爭】捷克增加開採煤礦 冀確保電力供應

俄羅斯已切斷法國等多個歐洲國家能源供應，多國憂慮國內供應短缺。捷克撤銷暫停採煤的決定，捷克官員指採礦行動最少維持至明年底。捷克採礦公司表示，計劃在2023年開採130萬噸煤炭。

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捷克財政部長斯坦尤拉（Zbynek Stanjura）周四（30日）宣布，將允許國有礦業公司OKD繼續於東北部的採礦行動至明年底，並分析指或會進一步延長至2025年。他指政府最初計劃要求企業今年內停止採礦，但目前國家對當地黑煤需求很大。

OKD負責波蘭及捷克邊境附近的工業區能源供應，原計劃今年交付50萬噸煤後於年中結束營運。OKD主席Roman Sikora表示，預料將在2023年內開採130萬噸黑煤，數目和今年相同。外界預料相關黑煤將主要用於發電及為民眾供暖，目前捷克燃煤發電量佔總數近一半。

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捷克目前是到2033年時逐步淘汰煤炭作為能源生產來源，同時增加核電比例。

俄羅斯目前已切斷法國、波蘭及保加利亞等國天然氣供應，德國及意大利等國家亦被削減供應，多國宣布轉用煤炭確保供應。歐盟早前宣布，8月開始禁止俄羅斯煤炭進口。

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責任編輯：李俊儀