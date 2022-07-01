【蘋果爭議】蘋果跪低！允許南韓iOS程式使用第三方支付

▲ 採用第三方支付的開發者仍需向蘋果通報銷售額，並支付26%的佣金。

蘋果（Apple）過去多年一直限制第三方程式內支付，並收取超高佣金，引起大批開發商不滿。惟隨著蘋果與Epic Games的官司判決出爐，多國都通過並實施不同的法例，禁蘋果及Google強迫開發商使用自家支付系統。蘋果近日宣布，將配合南韓法律的規定，開放南韓版App Store上架的應用程式，使用第三方程式內支付（IAP），惟仍會對此收取26%佣金。

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據The Verge報道，南韓政府去年通過並實施《電信業務法（Telecommunication Business Act）》後，蘋果已同意當地iOS App使用第三方支付。蘋果近日公布相關細節，表示為遵循南韓電信業務法，開發人員可以使用StoreKit外部購買權利（StoreKit External Purchase Entitlement）。

不過，採用第三方支付的開發者仍需向蘋果通報銷售額，並支付26%的佣金。蘋果警告，採用新政策意味開發者需自行處理退款、購買紀錄、訂閱管理和其他事宜，不能依賴蘋果。蘋果也有權稽查開發商銷售紀錄。

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責任編輯：曾曉汶

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