  • 29°C
香港時間 : 2022701日 (五) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果爭議】蘋果跪低！允許南韓iOS程式使用第三方支付

科技 13:05 2022/07/01

分享：

分享：

採用第三方支付的開發者仍需向蘋果通報銷售額，並支付26%的佣金。

蘋果（Apple）過去多年一直限制第三方程式內支付，並收取超高佣金，引起大批開發商不滿。惟隨著蘋果與Epic Games的官司判決出爐，多國都通過並實施不同的法例，禁蘋果及Google強迫開發商使用自家支付系統。蘋果近日宣布，將配合南韓法律的規定，開放南韓版App Store上架的應用程式，使用第三方程式內支付（IAP），惟仍會對此收取26%佣金。

【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則

【蘋果稅】Elon Musk批App Store抽佣不合理　最多應為3%

據The Verge報道，南韓政府去年通過並實施《電信業務法（Telecommunication Business Act）》後，蘋果已同意當地iOS App使用第三方支付。蘋果近日公布相關細節，表示為遵循南韓電信業務法，開發人員可以使用StoreKit外部購買權利（StoreKit External Purchase Entitlement）。

不過，採用第三方支付的開發者仍需向蘋果通報銷售額，並支付26%的佣金。蘋果警告，採用新政策意味開發者需自行處理退款、購買紀錄、訂閱管理和其他事宜，不能依賴蘋果。蘋果也有權稽查開發商銷售紀錄。

【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日
2022/05/26
【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日
【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃　刪除過時應用程式
2022/04/25
【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃　刪除過時應用程式
【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？
2022/04/08
【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？
【蘋果政策】蘋果推新續訂機制允許開發商暗調價格　Disney+搶先使用？
2022/04/06
【蘋果政策】蘋果推新續訂機制允許開發商暗調價格　Disney+搶先使用？

你可能感興趣

【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日
12:15 2022/05/26
【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日
【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃　刪除過時應用程式
10:58 2022/04/25
【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃　刪除過時應用程式
【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？
18:06 2022/04/08
【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？
App Store 電子支付 廣告 電玩手遊 手機Apps 科技產品 社交平台 科技戰 Google 南韓

下一篇文章

【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為爭議】英國電信呼籲當地政府　延長移除華為設備限期
【華為爭議】英國電信呼籲當地政府　延長移除華為設備限期
【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔
【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔
【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工
【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工
【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
【三星芯片】三星宣布量產3納米芯片　性能較5納米芯片提升23%
【三星芯片】三星宣布量產3納米芯片　性能較5納米芯片提升23%
【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東
【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款