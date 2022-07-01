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Taylor Swift感情開花結果 傳與英演員男友秘密訂婚

環球社會熱點 12:04 2022/07/01

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美國樂壇天后Taylor Swift與英國演員Joe Alwyn拍拖逾5年，兩人感情穩定。Taylor Swift最近再次傳出與男友Joe Alwyn訂婚的喜訊，外媒引述消息人士指，Taylor Swift與男友已秘密訂婚幾個月，僅有極少數朋友得悉消息。

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英國《每日郵報》（Daily Mail） 引述消息人士指，32歲的Taylor Swift和31歲的Joe拍拖至今相當恩愛。Joe買了一隻訂婚戒指，兩人已訂婚數個月，Taylor Swift平時只會在家配戴戒指。

消息人士續稱，兩人僅低調通知親友及密友，所有人都答應保守秘密，當中只有極少數親屬知悉訂婚細節，Taylor Swift甚至沒有通知其工作團隊人員這個喜訊。

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《太陽報》報道指，Taylor Swift與Joe希望戀情保持低調，認為訂婚是兩人的事，無須暴露於鎂光燈下。據悉，他們絕不會邀請任何娛樂雜誌拍攝婚禮，雖然目前沒有具體婚禮細節，相信將是簡單而隆重的儀式。

據悉，Taylor Swift與Joe尚未決定是否對外公開訂婚喜訊。

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責任編輯：郭麗明

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