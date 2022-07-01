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【小米1810】小米發布自研芯片　雷軍：未來5年研發投入逾千億人幣

股市 11:58 2022/07/01

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【小米1810】小米雷軍發布新自研芯片「小米澎湃G1電池管理芯片」　將搭載到新機小米12S Ultra

手機品牌陸續自研芯片，小米集團 （01810） 董事長雷軍宣布，已完成新的自研芯片「小米澎湃G1電池管理芯片」。雷軍又指，小米過去5年研發投入年複合增長超40%，未來5年研發投入預計將超1000億元人民幣，持續探索技術新方向。

新機小米12S Ultra將搭載「小米澎湃G1電池管理芯片」

雷軍稱，澎湃P1快充芯片加澎湃G1電池管理芯片，實現了電池管理全鏈路技術的自研。雷軍提到，即將發布的小米12S Ultra會搭載這兩顆自研芯片，毫秒級實時監控電池安全，大幅提升續航預測精準度，最重要的是，有效增強續航時長。

雷軍又透露，即將推出的小米12S採用新一代鈷酸鋰電池，為耐壓體系和創新設計，容量增加了100mAh，小機身有大電量。而小米12SUltra則使用更先進更貴的第二代矽氧負極電池，在負極中加納米級富鋰矽氧材料，4倍鋰離子存儲能力。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

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