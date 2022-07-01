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【Facebook母企】Meta預計下半年經營艱難　朱克伯格警告員工為經濟嚴重衰退做好準備

股市 11:40 2022/07/01

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【Facebook母企】Meta預計下半年經營艱難　朱克伯格警告員工為經濟嚴重衰退做好準備

有外電指，Facebook母企Meta（美：META）預計下半年經營情況將會十分艱難，原因是公司正面要宏觀經濟壓力和，而且數據隱私衝擊其廣告業務。

另外Meta 創辦人兼行政總裁朱克伯格出席員工周會時向員工警告，要為經濟嚴重衰退做好準備。

朱克伯格出席員工答問會議時稱：「如果我不得不打賭，我會說這可能是我們最近歷史上見過的最嚴重的經濟衰退之一。」

朱克伯格：Meta下調招聘工程師目標至6000至7000人

朱克伯格表示，Meta 已下調其2022 年招聘工程師的目標，由增聘10,000名新工程師降至約6,000至7,000名。

朱克伯格承認，除了減少招聘外，該公司還留有某些職位空缺，以應對人員流失，並會提高績效管理，淘汰無法實現更積極目標的員工。

朱克伯格指：「實際上，公司裡可能有很多人不應該在這裡」朱克伯格建議，員工可通過提升期望和制定更積極的目標，以及稍微提高一點熱情。

Meta 產品總監：團隊需要表現完美執行力 

Meta 產品總監Chris Cox據報發出內部信指，集團需要在增長放緩的環境中表現完美執行力，團隊不應期待大量新工程師加入和預算增加，「我們必須更加無情地排列優次及全面考慮（prioritize more ruthlessly，），衡量及理解背後的影響，投資具效率和速度的開發人員，並運營更精簡、更卑微、更令人興奮的團隊。」

近年Meta 因Apple更新的影響，其Facebook廣告定位能力受損，Cox 表示，正著力透過短片平台Instagram Reels爭取收入，並像對手TikTok 一樣投資人工智能來推動內容推薦。

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美股 Facebook（美：FB） Meta 朱克伯格

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