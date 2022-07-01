【烏克蘭戰爭】拜登稱無論幾長時間 北約會一直援烏

俄羅斯入侵烏克蘭已踏入第5個月，戰事仍未見結束跡象。北約峰會近日於西班牙召開，美國總統拜登表示只要烏克蘭有需求，北約繼續提供支援。拜登未有預測俄烏戰爭將何時結束，但強調最終結果不會是俄羅斯擊敗烏克蘭。

G7領袖抽水話要除衫合照 普京反擊：令人作嘔 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（6月30日）在新聞發布會上表示，只要烏克蘭有需要，所有北約盟友都會繼續提供支援，確保其不會被俄羅斯擊敗。拜登同時指，未知俄烏戰爭將何時完結，但絕不會以俄羅斯擊敗烏克蘭終結。

拜登表示，美國將再向烏克蘭提供8億美元（約62.4億港元）軍事援助，詳情將在未來數日公布，包括提供新的先進武器及防空系統、更多火炮彈藥等。拜登透露，美國已累計援助烏克蘭逾70億美元（約546億港元）。

普京警告北約如在瑞典芬蘭駐軍 俄會作對等回應 【下一頁】

英國亦在峰會期間表示，將再向烏克蘭提供10億英鎊（約95.2億港元）援助，包括防空及彈藥等，英國累計已援助23億英鎊（約219億港元），法國亦承諾再提供6門先進大炮。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀