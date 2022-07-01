【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試

▲ Meta產品經理Navdeep Singh表示，Facebook已在美國推出NFT功能測試，部分創作者可率先試用。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）去年宣布把公司名稱改為「Meta」，揚言會全力令Facebook變成元宇宙（Metaverse）後，就積極採取行動，在旗下產品推出不同功能。近日Meta宣布，Facebook已在美國推出NFT功能測試，部分創作者可率先試用。

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據TechCrunch報道，Meta發言人表示，已開始在Facebook上提供NFT功能測試，暫時支援以太坊和Polygon上發行的NFT，未來也會增加Solana和Flow NFT的支援。Meta產品經理Navdeep Singh表示，用戶在他們的Facebook個人資料上，會出現一個「數字收藏品」標籤，他們可以展示擁有的NFT，代表他們的所有權。

此外，用戶將能夠將加密貨幣錢包連接到Facebook個人資料，還可以將NFT變成Facebook帖子，其他用戶可以對其讚好、評論和分享。惟目前Meta尚未透露NFT功能是否或何時向所有用戶開放。

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責任編輯：曾曉汶