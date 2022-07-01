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約翰遜稱英國不會放棄香港 盡力確保港人治港

環球政治 10:29 2022/07/01

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英國首相約翰遜趁香港回歸中國25周年，發表視像演説。約翰遜提到英國不會放棄香港，將會盡力確保中國履行承諾，包括繼續由港人治港。

反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）一開始於視像演説中，引用前港督彭定康（Chris Patten）25年前所說的「這是普天同慶的一天，而不是傷感時刻。」（A day of celebration, not sorrow.）

約翰遜聲稱中方未能遵守承諾，尊重根據《中英聯合聲明》達成的一國兩制安排，威脅到港人權利、自由、香港的持續進步和繁榮。

英國去年1月推出「5+1」BNO居留簽證，予BNO持有人及其近親申請。約翰遜指出目前已有12萬宗申請。

約翰遜強調英國不會放棄香港，稱英國25年前向香港及港人作出承諾，也會信守承諾。約翰遜指英國會盡一切努力促使中方遵守承諾，包括讓香港可以繼續由港人治港。

約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭 【下一頁】

中國外交部發言人趙立堅早前表示，香港事務純屬中國內政。香港回歸25年來，香港居民依法享有的民主權利和自由得到充分保障。中國政府依據中華人民共和國憲法和香港基本法治理香港。

趙立堅指這幾個國家自身人權狀況劣跡斑斑，沒有任何資格充當人權“教師爺”，更無權把人權當做乾涉別國內政的政治工具。

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責任編輯：鄭錦玲

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