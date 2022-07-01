【消費優惠】滙豐與K11攜手推積分兌換計劃 本地消費可享高達1,600元獎賞錢回贈

滙豐與 K11宣佈合作推出積分兌換計劃，滙豐信用卡持卡人可選擇於滙豐Reward+應用程式將「獎賞錢」兌換為K Dollar，於新世界集團旗下的本地品牌及超過500間參與商戶包括K11集團等作即時現金消費

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為慶祝今次合作，由即日起至8月31日，滙豐信用卡持卡人可享雙倍兌換率，以1元「獎賞錢」兌換2元 K Dollar，客戶亦可於新世界集團旗下商場、酒店及參與商戶享受多項折扣及免費優惠。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示：「滙豐很榮幸成爲『K Dollar獎賞計劃』的首個銀行合作夥伴，透過推出『獎賞錢』與K Dollar的兌換計劃，令我們與新世界集團及K11的合作關係更進一步。今次合作將提高『獎賞錢』的認受性及用途，並為客戶帶來一系列獨家購物、生活及酒店住宿禮遇。」

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是次積分兌換計劃亦是滙豐今個夏天推出的「最紅大折日」的重要一環。即日起至2022年8月31日，滙豐信用卡持卡人於本地消費可享高達額外元1,600「獎賞錢」回贈，而更多其他精彩優惠將於7月初公佈。

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記者：鄭日棱