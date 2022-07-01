【經濟數據】政府統計處公布5月零售業總銷貨價值 估算數字約291億元 按年跌1.7%

政府統計處公布，5月零售業總銷貨價值臨時估計為291億元，按年跌1.7%。扣除價格變動後，該月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌4.9%。而5月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%，相關銷售價值臨時估計為22億元，按年升2%。

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按年比較，超級市場貨品的銷貨價值跌5.2%；百貨公司貨品跌4.4%；服裝跌2.1%；電器及其他未分類耐用消費品跌2.3%；藥物及化妝品跌5.3%；汽車及汽車零件跌31.7%；家具及固定裝置跌5.1%。另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值升7.7%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升7.1%；食品、酒類飲品及煙草升1.9%；燃料升1.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升0.9%；書報、文具及禮品升4.4%；中藥升2.4%；眼鏡店升5%。

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政府表示，零售業總銷貨價值4月錄得強勁的按年升幅後，5月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和、消費券計劃的支持，該兩月合計總銷貨價值按年仍升4.7%，較第一季7.6%跌幅顯著改善。展望未來，政府認為，只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復，社會各界須與政府齊心合力控制疫情。

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記者：鄭日棱