  • 27°C
香港時間 : 2022701日 (五) 08:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟數據】政府統計處公布5月零售業總銷貨價值 估算數字約291億元 按年跌1.7%

環球政經 07:59 2022/07/01

分享：

分享：

政府統計處公布，5月零售業總銷貨價值臨時估計為291億元，按年跌1.7%。扣除價格變動後，該月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌4.9%。而5月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%，相關銷售價值臨時估計為22億元，按年升2%。

【加密貨幣騙局】行騙40億美元後失蹤 「加密女王」成FBI十大通緝犯【下一頁

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

按年比較，超級市場貨品的銷貨價值跌5.2%；百貨公司貨品跌4.4%；服裝跌2.1%；電器及其他未分類耐用消費品跌2.3%；藥物及化妝品跌5.3%；汽車及汽車零件跌31.7%；家具及固定裝置跌5.1%。另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值升7.7%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升7.1%；食品、酒類飲品及煙草升1.9%；燃料升1.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升0.9%；書報、文具及禮品升4.4%；中藥升2.4%；眼鏡店升5%。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

政府表示，零售業總銷貨價值4月錄得強勁的按年升幅後，5月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和、消費券計劃的支持，該兩月合計總銷貨價值按年仍升4.7%，較第一季7.6%跌幅顯著改善。展望未來，政府認為，只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復，社會各界須與政府齊心合力控制疫情。

【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
銷售 香港 經濟

上一篇文章

【電玩手遊】「Pokémon GO」開發商精簡營運 傳裁員逾 80 人

下一篇文章

【理財智慧】想增加資產配置？一文了解幾萬蚊做美國地主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技巨頭】 美國FCC籲Apple及Google移除TikTok 稱會造成國家安全風險
【科技巨頭】 美國FCC籲Apple及Google移除TikTok 稱會造成國家安全風險
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）
【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【美股焦點】大摩：美國經濟衰退的可能性增倍　美股恐再跌10%先見底
【美股焦點】大摩：美國經濟衰退的可能性增倍　美股恐再跌10%先見底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款