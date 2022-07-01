【電玩手遊】「Pokémon GO」開發商精簡營運 傳裁員逾 80 人

2016 年上線的熱門手遊《Pokémon GO》7月將迎接6週年，開發商Niantic也一直努力尋找其他成長曲線，但此時傳出Niantic精簡公司營運和成本，取消4 項遊戲專案，且裁員約85至90人。

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根據外媒報導，Niantic執行長John Hanke近日員工向寄出信件，表示Niantic 正面臨經濟動盪時期，並在各領域降低成本，Niantic 需進一步精簡營運，使公司處於最佳位置，以面對未來可能的任何經濟風暴。Niantic發言人亦表示，公司近期決定停止一些專案，並將員工人數減少約8%，更專注優先事項。感謝離開Niantic的員工的貢獻，公司也會支持他們度過艱難的時刻。

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Niantic 以製作將數位介面與玩家手機捕捉的真實影像融合在一起的 AR 遊戲聞名，最具代表性的當然就是曾全球造成寶可夢風潮的《Pokémon GO》，據分析機構 Sensor Tower 估計，《Pokémon GO》全球下載量超過10億次，年收入超過10億美元，更成為獨特的文化現象。不過自《Pokémon GO》成功後，公司在其他項目未能取得更多玩家青睞。據了解，Niantic寄望與 NBA 合作的新遊戲《NBA All-World》可以為公司創造新的收入。消息自28日公開後獲得不少關注，遊戲製作人 Marcus Matthewes更表示遊戲將進入測試營運階段。

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記者：鄭日棱