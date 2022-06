【Mosaic慢慢砌@iM網欄】船上的珍寶 海鮮舫上的馬賽克

寫文章的此時,珍寶海鮮舫的最新消息是,仍在南海浮沉,尚未沉落海底!不管甚麼目的,有沒有說謊話,真的希望有人救救它,就算為了省事,也先把船上的寶物保留好,才船沉大海,尤其是,舫上的馬賽克壁畫!

也許我和不少香港人一樣,對珍寶海鮮舫的感情,都是停留在偶一為之的造訪。記得小時候跟爸媽上船吃過一餐晚飯,印象只是華麗耀目,吸引遊客。這件事發生後才知道舫上有多達六千條龍裝飾,那麼多經典電影取景過。

直到看見船上那幅巨型馬賽克壁畫,才意識到它的矜貴,自己真的不應該!早在第一次學馬賽克時,那是香港演藝學院舉辦的馬賽克課程,蔡文健老師在講解填縫技巧時,曾提到珍寶海鮮舫上的馬賽克壁畫是分開局部填縫不同的顏色 ,這在技巧及時間上都要花費更多,但出來的效果則更好看。

查看珍寶海鮮舫的臉書,有馬賽克壁畫的介紹:「衣錦榮歸圖」壁畫,出自意籍藝術家博寶亞的手筆,以明代名畫「入蹕圖」為創作來源,用馬賽克重新演繹,此精緻又細膩的藝術作品和諧地融合東西方創作特色。

▲ 珍寶海鮮舫上的馬賽克壁畫《衣錦還鄉圖》還有機會保存嗎?



經過我的進一步搜尋,這位藝術家博寶亞Borboa並非意籍,而是1923年出生於美國加州的墨西哥人鮑博(Francisco Borboa), 他早年是一名神甫,1948年到上海傳教,後來被派往到台灣,在當地愛上了一個女孩子梁登而申請辭去神職,被強制派往香港,1966得到教會接受解職。不過他一生的藝術創作都與宗教相連,其中不少是馬賽克壁畫。例如在台灣嘉義的歷史建築聖奧德天主教堂,便採用了鮑博創作的大量馬賽克壁畫,有「南台灣最美馬賽克教堂」美譽。

反而珍寶海鮮舫這幅巨型馬賽克壁畫,是鮑博少數非宗教題材作品。他参考的《入蹕圖》,是現藏台北故宮博物院,明代的《出警入蹕圖》,中的《入蹕圖》,《出警入蹕圖》有兩幅,描寫明皇帝出外掃墓、巡視的過程,《出警圖》是畫皇帝由陸路出京,而珍寶海鮮舫模仿的是皇帝乘船由水路回到宮廷的過程。馬賽克上的船隊、陣仗,都很有氣勢,尤其是皇帝坐在船上的部分更是如出一轍。

▲ 明《入蹕圖》裏皇帝坐在船上的畫面和《衣錦還鄉圖》幾乎一致



無論如何,真的希望珍寶海鮮舫命不該絕,保護馬賽克壁畫,如果有眾籌捐款活動,我願意付出小小綿力。



作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

