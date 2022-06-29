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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】船上的珍寶 海鮮舫上的馬賽克

名人薈萃 17:21 2022/06/29

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寫文章的此時，珍寶海鮮舫的最新消息是，仍在南海浮沉，尚未沉落海底！不管甚麼目的，有沒有說謊話，真的希望有人救救它，就算為了省事，也先把船上的寶物保留好，才船沉大海，尤其是，舫上的馬賽克壁畫！
也許我和不少香港人一樣，對珍寶海鮮舫的感情，都是停留在偶一為之的造訪。記得小時候跟爸媽上船吃過一餐晚飯，印象只是華麗耀目，吸引遊客。這件事發生後才知道舫上有多達六千條龍裝飾，那麼多經典電影取景過。

 

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

直到看見船上那幅巨型馬賽克壁畫，才意識到它的矜貴，自己真的不應該！早在第一次學馬賽克時，那是香港演藝學院舉辦的馬賽克課程，蔡文健老師在講解填縫技巧時，曾提到珍寶海鮮舫上的馬賽克壁畫是分開局部填縫不同的顏色 ，這在技巧及時間上都要花費更多，但出來的效果則更好看。
查看珍寶海鮮舫的臉書，有馬賽克壁畫的介紹：「衣錦榮歸圖」壁畫，出自意籍藝術家博寶亞的手筆，以明代名畫「入蹕圖」為創作來源，用馬賽克重新演繹，此精緻又細膩的藝術作品和諧地融合東西方創作特色。

珍寶海鮮舫上的馬賽克壁畫《衣錦還鄉圖》還有機會保存嗎？


經過我的進一步搜尋，這位藝術家博寶亞Borboa並非意籍，而是1923年出生於美國加州的墨西哥人鮑博（Francisco Borboa）, 他早年是一名神甫，1948年到上海傳教，後來被派往到台灣，在當地愛上了一個女孩子梁登而申請辭去神職，被強制派往香港，1966得到教會接受解職。不過他一生的藝術創作都與宗教相連，其中不少是馬賽克壁畫。例如在台灣嘉義的歷史建築聖奧德天主教堂，便採用了鮑博創作的大量馬賽克壁畫，有「南台灣最美馬賽克教堂」美譽。
反而珍寶海鮮舫這幅巨型馬賽克壁畫，是鮑博少數非宗教題材作品。他参考的《入蹕圖》，是現藏台北故宮博物院，明代的《出警入蹕圖》，中的《入蹕圖》，《出警入蹕圖》有兩幅，描寫明皇帝出外掃墓、巡視的過程，《出警圖》是畫皇帝由陸路出京，而珍寶海鮮舫模仿的是皇帝乘船由水路回到宮廷的過程。馬賽克上的船隊、陣仗，都很有氣勢，尤其是皇帝坐在船上的部分更是如出一轍。

明《入蹕圖》裏皇帝坐在船上的畫面和《衣錦還鄉圖》幾乎一致


無論如何，真的希望珍寶海鮮舫命不該絕，保護馬賽克壁畫，如果有眾籌捐款活動，我願意付出小小綿力。
 

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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