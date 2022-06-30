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【新股IPO】天潤雲2167首日掛牌收市報12.84元 微跌1仙

股樓投資 23:25 2022/06/30

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天潤雲（02167）首日掛牌股價表現平平，開市報12.84元，較招股價12.85元低開1仙，最高曾見12.86元，收市報12.84元；全日成交僅494萬股，涉資6,269萬元。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該股為內地雲原生客戶聯絡解決方案提供商，是次來港上市共發售發售4353萬股（包括1953萬股舊股），並已引入Platinum及聲網Agora為基石投資者，合共認購1,407萬股。

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集資所得其中約75%用於進一步提高公司核心技術、優化現有解決方案組合和開發互補解決方案；約20%將在未來五年用於進一步提升在客戶聯絡解決方案市場品牌形象等。

天潤雲是次招股其中10%公開發售獲輕微超購，認購一手中籤率90%；並以招股價下限12.85定價。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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記者：張以正

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天潤雲（02167） IPO 港股

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