【新股IPO】天潤雲2167首日掛牌收市報12.84元 微跌1仙

天潤雲（02167）首日掛牌股價表現平平，開市報12.84元，較招股價12.85元低開1仙，最高曾見12.86元，收市報12.84元；全日成交僅494萬股，涉資6,269萬元。

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該股為內地雲原生客戶聯絡解決方案提供商，是次來港上市共發售發售4353萬股（包括1953萬股舊股），並已引入Platinum及聲網Agora為基石投資者，合共認購1,407萬股。

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集資所得其中約75%用於進一步提高公司核心技術、優化現有解決方案組合和開發互補解決方案；約20%將在未來五年用於進一步提升在客戶聯絡解決方案市場品牌形象等。

天潤雲是次招股其中10%公開發售獲輕微超購，認購一手中籤率90%；並以招股價下限12.85定價。

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記者：張以正