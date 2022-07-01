國泰旗下貨機 近半年首次全線運行

外電報道，國泰航空(00293)已恢復貨機全線運行，這是去年底以來首次。該報道引述國泰航空貨運董事歐永棠向客戶發出的新聞通訊稱，公司每周將運營90至100架貨機航班。此前，由於新冠疫情限制，國泰只運作一小部分貨運航班。

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另外滙豐證券發表研報告指，內地將酒店隔離時間從14天縮短至7天，更加相信香港可以進一步放寬旅行規則，國泰航空的招聘計劃表明航運業正在復甦，最早可能於6月或7月扭虧為盈。該行重申其「買入」評級，目標價10元。

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該行指，減少的隔離措施可能會增加內地人通過香港過境的流量。另外較早前有報道指，香港政府將可能會審查酒店隔離要求，並採取措施重新開放與內地的邊境。該行預期，國泰2022年在派發優先股股息前錄得盈利17億元，對比市場預期為虧損48億元。

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