25年前的7月1日，香港回歸祖國，當時香港樓價正創出歷史高位，從1990年至1997年，樓價上升幅度以倍數計算，不少人炒樓炒瘋了，很多收入一般的中產階級，一個人有多個樓房單位，也有很多人上午買樓，下午就成功賣掉了。在地產公司買樓花的人，將買樓契約一轉手就把該契約交給地產代理放售。

那是瘋狂的年代，樓價狂漲，也意味着許多人買不起樓，回歸前，就有政治人物睡在總督府門前抗議香港人買不起樓，成為「無殼蝸牛」。不過，五年之後即2002年，同一批人站出來遊行，抗議樓價大跌，不少人突然變「負資產」一族。是的，25年前迎接香港回歸的，就是樓市由瘋狂炒賣變成「負資產」的恐懼、絕望，甚至為財團而燒炭自殺。

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負資產的恐懼

2003年香港樓價見底，當時的樓價與1997年的高位比較，足足跌了70%，很驚人的跌幅。在1997年如果你買入一個單位值500萬元，向銀行借350萬元，到了2003年那個單位就只值150萬元，但仍欠銀行的錢，則遠遠超過150萬元，賣掉樓房所得的錢仍然無法償還欠債。對許多業主來說，那是最黑暗、無助、絕望的日子，因此 2003年7月10日，有50萬人上街抗議遊行，抗議者有各種各樣的抗議目標，樓價大跌，自己成為「負資產」一族，則只是其中一項遊行的抗議理由。

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樓價再度回升

經過了2003年的黑暗時期，香港特區政府就很努力地推動樓價回升，樓價也隨之而言快速回升， 2011年樓價又回到1997年的水平，社會上有響起樓價太高，買不起樓的聲音了，於是特別印花稅、買家印花稅、從價印花稅先後出現，樓價終於在2018年7月穩定下來。目前最新的樓價與4年前的今日差不多，傳媒也多次報道有人在過去4年買樓於近日蝕讓。當然，過去4年樓價也曾經比目前高話比目前低，但也只是高或低5%、6%，既然低於差10%、11%，的確可以說樓價已經穩定了。

樓價穩定對地產商、持有物業的業主，及想買樓的人來說，都是好事。不過，香港的確存在一些非常窮困，發夢也不會夢見自己會買樓成為業主的人。香港依然有許多人住樓房，回歸25年，房屋問題至今仍然是每一任特區政府中中之中的大事，現在有《國安法》有完善選舉制度的協助，新一任的特區政府在尋找土地建房屋上基本上已無阻力，因此，一個全新的房屋政策會出現，不過起高樓是要一些時間，要真正解決香港的房屋問題還得有些耐性。

節錄於767期《iMoney》置業安居

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