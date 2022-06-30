【內房危機】雅居樂擬悉售重慶項目予北京市國資　代價7.6億人幣

▲ 雅居樂擬悉售重慶項目予北京市國資 代價7.6億人幣

雅居樂 （03383） 宣布，向北京首創間接全資附屬公司悉售重慶雅錦房地產開發有限公司及持有項目，代價為7.64億元（人民幣，下同），包括約6.1億元的股東貸款及1.56億元的股權。雅居樂估計，交易完成後，將錄得估計虧損約650.4萬元。

北京首創由北京首都創業集團全資擁有，其由北京市人民政府直接擁有，且由北京市人民政府國有資產監督管理委員會直接監管。

項目涉及項目公司在位於中國重慶市兩江新區的四幅土地上開發及建設一個住宅及商業綜合體，總土地使用權覆蓋13.8萬平方米。

雅居樂指，是次所得淨額將用作集團的營運資金及日後業務發展。

雅居樂指，經考慮中國房地產行業當前的市場狀況、日益嚴峻的經營環境，以及項目公司銷售表現欠佳及項目成本持續上漲，認為出售項目公司的權益後，立即向集團提供現金流入，從而增強集團的流動資金，並有助滿足未來業務發展的營運資金需求。

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