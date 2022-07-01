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【經濟衰退】傳三大客戶砍單 台積電股價大跌

環球政經 18:23 2022/07/01

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全球通脹加劇，消費電子產品需求疲弱，據台媒報道，因庫存過多，台積電三大客戶包括蘋果、AMD和NVIDIA下修訂單；利空消息傳出，令台積電股價持續破底，台股盤中大跌17元至459元，續創19個月新低，拖累台股破底，而美股TSM盤前也大跌4%，報78.35美元。

台媒指，蘋果iPhone14系列已啟動量產，但削減首批9000萬台出貨的目標一成。同時，AMD與NVIDIA因市場需求急跌及「挖礦」熱潮消退，向台積電表明需調整訂單規劃，其中，AMD調減今年第四季度至2023年首季度共約2萬片7或6納米訂單，NVIDIA則要求延遲並縮減首季度訂單。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

由於終端需求急速下降，設備交付期延長且勞動力不足，傳台積電的高雄新廠可能將延至2024年底或2025年量產。

公司則回應，不評論市場臆測或傳聞。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要

 

 

【失物認領】Uber香港公布2022年失物認領指數　列舉10大最常見失物　18區邊區居民最「大頭蝦」？【下一頁

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編輯：黃銳

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