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交易金額達147億元人幣 海通證券員工違法炒股被罰超1億元

股樓投資 18:24 2022/07/01

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據內媒周五（7月1日）報道，海通資管前任權益投資部副總監劉某因違法買賣股票，累計交易金額約146.82億元（人民幣、下同），被罰超1億元。

中國證監會上海監管局近日披露的一份《行政處罰決定書》顯示，2013年9月24日至2020年6月3日，劉某任職上海海通證券資產管理有限公司期間，違反《證券法》關於禁止從業人員借他人名義持有、買賣股票的規定，劉某在任職近7年的時間裡先後利用5個證券賬戶持有、買賣股票，通過其個人使用的手機和電腦設備委託下單24，623筆，累計交易金額約146.82億元，盈利約5463.87萬元。據指，劉某在該7年期，先後任上海海通證券資產管理有限公司研究員、投資經理、權益投資部副總監(主持工作)，為證券從業人員。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

證監會上海監管局指，根據劉某違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，上海證監局決定責令劉某依法處理非法持有的股票，沒收劉某違法所得5463.87萬元，並對劉某處以5463.87萬元罰款。也即「沒一罰一」，合計罰沒金額高達1.09億元，創近年個人罰金記錄。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

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編輯：黃銳

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