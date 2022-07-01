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上半年虧蝕1.9億元 美聯集團發盈警

股樓投資 18:25 2022/07/01

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美聯集團（01200）周四（6月30日）發盈警，指根據對集團截至2022年5月31日止，5個月之未經審核綜合管理帳目之初步審閱，其錄得權益持有人應佔綜合淨虧損約為1.9億元，對比截至2021年6月31日止6個月之權益持有人應佔綜合淨溢利約1.76億元，預期集團截至今年6月31日止6個月將錄得權益持有人應佔綜合淨虧損，而此虧損主要來自今年第一季。

集團指淨虧損主要由於香港第五波新型冠狀病毒疫情，而造成不利市場的情況及嚴厲的社交隔離措施、檢疫隔離及旅遊限制，均抑制了買家的意欲和需求，並導致香港住宅物業的成交金額和成交量大幅下跌，而跌幅顯著集中在2022年第一季；及即使已盡力爭取，業主們在第五波疫情中只給予有限度的租金寬減。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

同系美聯工商鋪(00459)周四（6月30日）亦發盈警，指根據對集團截至2022年5月31日止5個月未經審核綜合管理帳目初步審閱，其錄得權益持有人應佔綜合淨溢利少於港幣500萬元，並根據集團現有資料，預期集團截至2022年6月30日止6個月財務業績，對比截至2021年6月30日止6個月權益持有人應佔綜合淨溢利約港幣3300萬元，將錄得顯著倒退，及預期2022年上半年可能錄得輕微虧損或達到盈虧平衡。

預期財務業績大幅倒退主要由於，除其他因素外，自2022年1月起香港爆發第五波新型冠狀病毒疫情而造成不利市場情況，而導致香港非住宅物業成交金額及成交量均錄得顯著跌幅。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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編輯：黃銳

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疫情 盈警 香港 美聯集團（01200） 港股

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