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港股市況轉旺 北水流入倍升

股樓投資 18:18 2022/07/01

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大市在高位好淡爭持，恒指埋單一周只升140點，未能企穩22000點以上。查實，本周來自港股通的北水算是相當給力，一周淨流入170.6億元人民幣，較上周激增1.08倍。汽車股依然是本周焦點所在，理想汽車（02015）淨買入再有18.3億元進帳，緊接其後是吉利汽車（00175）淨買入17.3億元。

市況轉旺，又有利好措施助慶的港交所（00388）都不輸蝕，一周流買入15.9億元，該股一度突破400元以上。值得注意是，過去數周一直捱沽的內銀股，重獲北水流入，而且數額不低，建設銀行（00939）淨買入10.3億元，工商銀行（01398）流入4.8億元。

另一方面，科網巨頭的資金流向有好轉迹象，騰訊（00700）淨買入5.7億元，單是周四（6月30日）便進帳14.4億元，美團（03690）一周淨賣出5.2億元，周四單日流出只有4,019萬元，且看下周會否進一步改善。

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本文節録至imoney767期北水追蹤

資料來源︰瑞信

註︰數據截至周三（6月29日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為6月21至27日

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

 

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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其中，公司的核心供水業務穩步增長，其中新開展的直飲水業務更展現出十分快速的增長。該行認為在城鄉供水一體化等政策持續推動下，公司向低綫城市擴展的空間依舊充足。公司將獲得更多建設及接駁工程服務收入。現時預測市盈率低於6 倍，顯得估值十分便宜，將維持「買入」評級。

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撰文：林衛

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港股通 北水流入 工商銀行（01398） 水務股 港股 市盈率 買入 中國

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