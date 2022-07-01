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或成今年最大IPO 中國中免重啟香港上市計劃

股樓投資 18:17 2022/07/01

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中國旅遊集團中免股份有限公司（簡稱中國中免）在6月30日，重新提交了在香港上市的申請，重啟了去年12月擱置的IPO計劃。在周四提交給港交所的申請中，該公司沒有披露打算在香港上市的籌資金額，然而據內媒報道，本次公司尋求募集資金20至30億美元，最早8、9月上市。若以募集資金20億美元計算，中免的H股上市有望成為今年香港最大的上市交易。

中國中免業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，持有中國免稅品集團100%股權，並於2009年於上海上市，現時市值達4395億元人民幣。中國中免本來去年年底計劃於香港上市，但公司表示，受新冠肺炎疫情等因素的影響，全球經濟受到較大衝擊，資本市場持續低迷，決定暫緩H股發行上市的進程，後續安排視市場情況確定。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

中免表示，首季收入及淨利潤較2021年同期減少，主要受到疫情有關的旅行限制及臨時商店關閉，導致銷售下降。此外，因疫情迫使旅客改變旅遊習慣，出於安全及健康考慮，旅客縮短在交通樞紐逗留的時間，並避免前往交通樞紐內的不同地點，或會對公司的業務、財務狀況及經營業績造成長期不利影響。據該公司公布的資料，2022年第一季合計收入達167.8億元人民幣，較上年同期減少7.5％，第一季利潤達29.3億元，年減14.4％。

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）　【下一頁

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編輯：黃銳

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