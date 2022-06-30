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【騰訊700】內地科技巨企據報裁員「滾滾來」　騰訊、字節跳動等科企共涉數千員工恐飯碗不保

股市 22:44 2022/06/30

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內地科技巨企據報裁員「滾滾來」　騰訊、字節跳動等共涉數千員工恐飯碗不保

華爾街日報報道引述騰訊 （00700） 、字節跳動等現任和前任員工，指兩家公司在內的中國科技巨企在新一輪成本削減中實施新裁員，影響數千名員工。這些裁員是在中國互聯網公司自去年底以來，於中國政府的監管行動下已裁掉的數萬名員工之外進行。

報道指，隨着變種病毒引發內地嚴厲封城，使內地經濟陷入困境，一些公司正將裁員範圍擴大到核心業務，而據了解情況的員工表示，騰訊計劃今年底前在不同的業務部門裁員，裁員將擴展到一些核心業務，並可能會有高級管理人員受到影響，營運WeChat微信的團隊正裁減數十名從事短片服務的員工。

報道稱，騰訊的電子遊戲部門已開始從一個營運遊戲玩家社區的團隊中裁減數十人，未來數月，多個內部遊戲開發工作室也可能會裁員。報道又引述知道裁員計劃的員工稱，最終裁員人數還未決定，但可能至少涉及數百人。騰訊沒回應該報道的評論請求。

至於字節跳動，報道引述現任員工稱，自5月以來，公司已解僱在上海的一家視頻遊戲開發工作室工作的大約300名員工中的一半以上，該工作室已於6月初解散，該公司還從一個遊戲發行部門裁員數十人。有現任和前任員工指，字節跳動正在從其教育部門削減約3000人。

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