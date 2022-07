【山地悠遊人生@iM網欄】酒店中的神壇-Aman 安縵

有一年在黑山Montenegro旅遊,在公路邊的餐廳吃飯,遠遠看到沙灘有一條橋,通往一個無敵小島。 於是午飯後去看個究竟,走近才知道是一個私人小島,也是一家豪華酒店Aman Sveti Stefan 。當時我孤陋寡聞,從未聽過Aman 安縵酒店。

黑山安縵酒店由兩部分組成:Sveti Stefan島和島對岸的Villa Milocer。 小島只在 5-10月 開放,最低消費3000歐元,但在沙灘旁邊的Villa Milocer全年開放,最低消費$650歐元。

要上Sveti Stefan島,還有一個便宜的辦法,給20歐元參加酒店舉辦的旅遊團,每天只有20個名額,那天剛好剩下一個名額,有幸參觀小島。

▲ 客人辦理登記入住後,服務員需要幫客人提著行李過橋。

首先要步行過橋,很諷刺,橋的兩邊是沙灘;一邊擠滿了人潮,排滿了沙灘椅。另一邊是酒店客人專用的私人海灘,水靜河飛,疏落地排著幾張沙灘椅。旁邊是豪華餐館Nobu !

這世界充滿矛盾,未踏入島時,比較有遐想,畢竟黑山安縵,被稱為“東歐洲最豪華的酒店”。它擁有森林、壯麗的海景、歷史建築、天堂氛圍。其魅力甚至吸引大衛碧咸一家,連續兩年夏天在這裡度假。

這級別的渡假村,吸引超級富豪和名人,他們享受被大海包圍和遠離公眾視線的隱私,付天價只為遠離塵囂。但我們是普通人,吃喝玩樂,去尋幽探秘,還是要踏出酒店,但酒店真的是與世隔絕啊!

▲ 最近有個在四季酒店集團工作多年的朋友,跳槽到安縵度假村,驅使我對這集團好奇。

原來於 1988 年,由印尼西商人Adrian Zecha 成立。安縵奢華酒店至今仍是許多旅人心中的酒店神壇,受到比爾蓋茨和馬克扎克伯格等超級富豪的青睞。後來被一位俄羅斯商人收購,目前總部遷移至瑞士,改名叫Aman Group Sarl,現時在 20 個國家擁有34家世界頂級的安縵度假村酒店。

▲ 佐治·古尼 在威尼斯的Aman Canal Grande舉行婚禮。

Aman在梵文中意為“和平”。安縵度假村通常位於偏遠,與其他一切隔絕。以寧靜怡人的環境以及高隱私性著稱,第一家安縵酒店位於泰國布吉島的安縵璞瑞 Amanpuri。此外,安縵酒店的規模通常比連鎖酒店小。 最小的安縵酒店Aman-i-Khas,只有 10 間豪華帳篷,最大的東京安縵只有 84 間客房,而其他安縵平均有 20 -30 個房間,起步價1000美元。比如充滿平和與寧靜的不丹安縵喀拉 Amankora、隱身僻靜山林的京都安縵Aman Kyoto與金閣寺比鄰。

▲ 希臘安縵

到底旅客花1,000 美元以上入住安縵,得到了什麼!為了獨特體驗、極致寧靜、隱私和難以形容的純粹奢華,酒店客房只是錦上添花。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

