【山地悠遊人生@iM網欄】酒店中的神壇-Aman 安縵

有一年在黑山Montenegro旅遊，在公路邊的餐廳吃飯，遠遠看到沙灘有一條橋，通往一個無敵小島。 於是午飯後去看個究竟，走近才知道是一個私人小島，也是一家豪華酒店Aman Sveti Stefan 。當時我孤陋寡聞，從未聽過Aman 安縵酒店。

黑山安縵酒店由兩部分組成：Sveti Stefan島和島對岸的Villa Milocer。 小島只在 5-10月 開放，最低消費3000歐元，但在沙灘旁邊的Villa Milocer全年開放，最低消費$650歐元。

要上Sveti Stefan島，還有一個便宜的辦法，給20歐元參加酒店舉辦的旅遊團，每天只有20個名額，那天剛好剩下一個名額，有幸參觀小島。

▲ 客人辦理登記入住後，服務員需要幫客人提著行李過橋。

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首先要步行過橋，很諷刺，橋的兩邊是沙灘；一邊擠滿了人潮，排滿了沙灘椅。另一邊是酒店客人專用的私人海灘，水靜河飛，疏落地排著幾張沙灘椅。旁邊是豪華餐館Nobu ！

這世界充滿矛盾，未踏入島時，比較有遐想，畢竟黑山安縵，被稱為“東歐洲最豪華的酒店”。它擁有森林、壯麗的海景、歷史建築、天堂氛圍。其魅力甚至吸引大衛碧咸一家，連續兩年夏天在這裡度假。

這級別的渡假村，吸引超級富豪和名人，他們享受被大海包圍和遠離公眾視線的隱私，付天價只為遠離塵囂。但我們是普通人，吃喝玩樂，去尋幽探秘，還是要踏出酒店，但酒店真的是與世隔絕啊！

▲ 最近有個在四季酒店集團工作多年的朋友，跳槽到安縵度假村，驅使我對這集團好奇。

原來於 1988 年，由印尼西商人Adrian Zecha 成立。安縵奢華酒店至今仍是許多旅人心中的酒店神壇，受到比爾蓋茨和馬克扎克伯格等超級富豪的青睞。後來被一位俄羅斯商人收購，目前總部遷移至瑞士，改名叫Aman Group Sarl，現時在 20 個國家擁有34家世界頂級的安縵度假村酒店。

▲ 佐治·古尼 在威尼斯的Aman Canal Grande舉行婚禮。

Aman在梵文中意為“和平”。安縵度假村通常位於偏遠，與其他一切隔絕。以寧靜怡人的環境以及高隱私性著稱，第一家安縵酒店位於泰國布吉島的安縵璞瑞 Amanpuri。此外，安縵酒店的規模通常比連鎖酒店小。 最小的安縵酒店Aman-i-Khas，只有 10 間豪華帳篷，最大的東京安縵只有 84 間客房，而其他安縵平均有 20 -30 個房間，起步價1000美元。比如充滿平和與寧靜的不丹安縵喀拉 Amankora、隱身僻靜山林的京都安縵Aman Kyoto與金閣寺比鄰。

▲ 希臘安縵

到底旅客花1,000 美元以上入住安縵，得到了什麼！為了獨特體驗、極致寧靜、隱私和難以形容的純粹奢華，酒店客房只是錦上添花。

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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