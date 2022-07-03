【宏觀術數@iM網欄】略談歲星（木星）

太陽回歸 流年運程基礎

上期談及新曆太陽年以地球繞日周期為基礎，故此每年相同的日期，黃道星盤的太陽星便會約略回歸到相近位置，而因應其他行星軌跡和恆星位置產生種種星象變化，從而可推測對個人以至家國吉凶影響，也便是我們常見的流年運程基礎所在。

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歲星和太歲 並不相同

除了太陽星以一年，太陰星（月亮）以一個月周期循環外，夜空天星各自有不同循環周期，古代星家便以此歸納出各種預測方式。就如馬雅文化便相當重視金星的周期，而古代中國星學於日、月以外，則重視木星繞日循環，木星古代稱為歲星，以約11.86年周期循環黃道星盤。春秋戰國時期有以歲星紀年，也就接近12年一周期，容易聯想到十二生肖的循環。但是兩者還是分別的，木星11.86年的周期，始終和12年稍有不同，積年累月分歧便大；後來便發展出「太歲」的觀念，以「太歲」這顆虛星於星盤中順行一周12年循環，和木星代表的「歲星」系統（逆行）剛好形成大約「地支六合」的結構，產生十二生肖（地支）觀念，也結合到十二星宮（星座），發展出各項不同的術數。

流年和生肖一紀

理論好像稍多，簡單說來並不複雜，就是流年（一年）和一紀（十二年）兩個循環。應用於預測，就以今年為例，相距1997回歸年隔了25年，便是2個12年周期，再加一年。上期說過流年太陽回歸的影響，今期便可看一下歲星（木星）的影響。

1997年是牛（丑）年，木星（歲星）在星盤寶瓶座，今年便是虎（寅）年，木星（歲星）在雙魚宮。古代星家重視歲星是否在其應當在的星宮，否則便預兆某些地區較易發生不利情況，古時如《左傳》記戴這樣情況稱為「淫」。例如今年虎年太歲屬寅宮（人馬座），木星應行於亥宮（雙魚座）內為正常，但實際木星行度如下：

木星不利影響的時段

日期 木星（歲星）行度 日期（ 1997 ） 木星（歲星）行度 2021 年 12 月 29 日 木星進入雙魚座 1997 年 1 月 21 日 木星進入水瓶座 2022 年 5 月 11 日 木星進入白羊座 1998 年 2 月 4 日 木星進入雙魚座 2022 年 10 月 28 日 木星逆行入雙魚座 2022 年 12 月 20 日 木星進入白羊座

從上表可以看到木星從今年5月11日至10月28日期間，按古代星占說法是提早行度至白羊座，這段時間便較屬波動和對國計民生稍多考驗。再配合天星分野，可以計算較容易受到影響的國內地區為二十八宿的婁宿和奎宿地區，約略於魯地即現代山東省西南部和部份江蘇、河南和安徵等地區，古時認為對農業、經濟和民生或天然災害問題嚴重，間接影響社會安定，於現今社會，則對商業企業或疫情天災等仍不容忽視。而於10月底至12月間一段時間應稍為有利。

相對來說，97年歲星行度便屬較正常，從年初進入水瓶座至明年初過宮，單以木星行度來說對整體大形勢當年稍佳。

此外，歲星所處星宮一般都主較為有利，特別是古代兵家重視天文配合，認為不宜向歲星所坐的方向征伐。而西北方也亦成為擇日常用的吉利神煞「歲合」所在，配合於風水擇日每每可加強力量。

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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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