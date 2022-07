【宏觀術數@iM網欄】略談歲星（木星）

太陽回歸 流年運程基礎

上期談及新曆太陽年以地球繞日周期為基礎,故此每年相同的日期,黃道星盤的太陽星便會約略回歸到相近位置,而因應其他行星軌跡和恆星位置產生種種星象變化,從而可推測對個人以至家國吉凶影響,也便是我們常見的流年運程基礎所在。

歲星和太歲 並不相同

除了太陽星以一年,太陰星(月亮)以一個月周期循環外,夜空天星各自有不同循環周期,古代星家便以此歸納出各種預測方式。就如馬雅文化便相當重視金星的周期,而古代中國星學於日、月以外,則重視木星繞日循環,木星古代稱為歲星,以約11.86年周期循環黃道星盤。春秋戰國時期有以歲星紀年,也就接近12年一周期,容易聯想到十二生肖的循環。但是兩者還是分別的,木星11.86年的周期,始終和12年稍有不同,積年累月分歧便大;後來便發展出「太歲」的觀念,以「太歲」這顆虛星於星盤中順行一周12年循環,和木星代表的「歲星」系統(逆行)剛好形成大約「地支六合」的結構,產生十二生肖(地支)觀念,也結合到十二星宮(星座),發展出各項不同的術數。

流年和生肖一紀

理論好像稍多,簡單說來並不複雜,就是流年(一年)和一紀(十二年)兩個循環。應用於預測,就以今年為例,相距1997回歸年隔了25年,便是2個12年周期,再加一年。上期說過流年太陽回歸的影響,今期便可看一下歲星(木星)的影響。

1997年是牛(丑)年,木星(歲星)在星盤寶瓶座,今年便是虎(寅)年,木星(歲星)在雙魚宮。古代星家重視歲星是否在其應當在的星宮,否則便預兆某些地區較易發生不利情況,古時如《左傳》記戴這樣情況稱為「淫」。例如今年虎年太歲屬寅宮(人馬座),木星應行於亥宮(雙魚座)內為正常,但實際木星行度如下:

木星不利影響的時段

日期 木星(歲星)行度 日期( 1997 ) 木星(歲星)行度 2021 年 12 月 29 日 木星進入雙魚座 1997 年 1 月 21 日 木星進入水瓶座 2022 年 5 月 11 日 木星進入白羊座 1998 年 2 月 4 日 木星進入雙魚座 2022 年 10 月 28 日 木星逆行入雙魚座 2022 年 12 月 20 日 木星進入白羊座

從上表可以看到木星從今年5月11日至10月28日期間,按古代星占說法是提早行度至白羊座,這段時間便較屬波動和對國計民生稍多考驗。再配合天星分野,可以計算較容易受到影響的國內地區為二十八宿的婁宿和奎宿地區,約略於魯地即現代山東省西南部和部份江蘇、河南和安徵等地區,古時認為對農業、經濟和民生或天然災害問題嚴重,間接影響社會安定,於現今社會,則對商業企業或疫情天災等仍不容忽視。而於10月底至12月間一段時間應稍為有利。

相對來說,97年歲星行度便屬較正常,從年初進入水瓶座至明年初過宮,單以木星行度來說對整體大形勢當年稍佳。

此外,歲星所處星宮一般都主較為有利,特別是古代兵家重視天文配合,認為不宜向歲星所坐的方向征伐。而西北方也亦成為擇日常用的吉利神煞「歲合」所在,配合於風水擇日每每可加強力量。

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

