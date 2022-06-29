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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】生日蛋糕 在沙漠是奢侈品

名人薈萃 17:21 2022/06/29

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外國旅客陸續到訪摩洛哥，沙漠也可以熱鬧，穆罕默德的工作也接踵而來，工作量較以前多，但仍只緊緊足夠基本生活開支，雖然如此，總好過沒有工作的日子。

這個星期每日早出晚歸的穆罕默德仍忙著工作，今天是星期五了，知道他不能抽出空閒時間陪我到小城鎮購買生日蛋糕。因為明天是他侄兒Ayoub (阿尤布)的1歲生日，我希望給小朋友有一個驚喜開心的生日會。

生日蛋糕在沙漠是奢侈品。

如是，唯有叫穆罕默德幫忙抽少許時間到餅店訂購。直至晚上他回家時，家中各人已睡覺了，這個蛋糕在靜悄悄下放入冰櫃。

 

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

翌日早上，我忙着弄早餐的時候，突然，穆罕默德的兩個姪女Fatima (法蒂瑪)及Alema (阿萊瑪)來跟我談話，笑問冰櫃的盒子是蛋糕嗎? 這刻，我裝儍扮懵回應說「不知道」!

早餐後，和穆罕默德一齊到士多購買一些零食及飲品，預備下午的生日會。

隨後亦告知大嫂(Ayoub的媽媽)，預備為Ayoub預備了生日蛋糕，下午開生日會。此時，剛遇Fatima及Alema，她倆知道後非常開心。

Alema說今早開冰櫃時發現一個盒後，即通知Fatima 來看看，在打量後應該是蛋糕，並估計是我購買回來，所以，早上即問問，結果回答不知道…..我倆有點失望。不過現在好開心，可以有生日蛋糕吃。

約下午五時，她們已幫忙怖置枱面的擺設，隨即入房間悉心打扮，穿着得漂漂亮亮，而壽星仔媽媽亦為Ayoub穿上傳統禮服，其他小朋友已坐定定齊齊唱生日歌。

Ayoub一歲生日，穿上傳統禮服。

不久，Fatima開着音樂，並讓着要我一齊跳跳舞……她們玩得非常開心，笑不停。

晚上，穆罕默德回來，告知今天開生日的事，他說：「這當然開心拉，現時經濟環境不理想，那有餘錢購買生日蛋糕給小孩子! 況且，一家幾個小孩，更不會為每個小孩慶祝生日。」

小朋友們開心地齊齊唱生日歌。

一個小小蛋糕對香港人來說微不足道，但對他們來說已是奢侈品，我們真的感恩，能生活在香港，知足常樂。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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