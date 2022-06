【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】生日蛋糕 在沙漠是奢侈品

外國旅客陸續到訪摩洛哥,沙漠也可以熱鬧,穆罕默德的工作也接踵而來,工作量較以前多,但仍只緊緊足夠基本生活開支,雖然如此,總好過沒有工作的日子。

這個星期每日早出晚歸的穆罕默德仍忙著工作,今天是星期五了,知道他不能抽出空閒時間陪我到小城鎮購買生日蛋糕。因為明天是他侄兒Ayoub (阿尤布)的1歲生日,我希望給小朋友有一個驚喜開心的生日會。

▲ 生日蛋糕在沙漠是奢侈品。

如是,唯有叫穆罕默德幫忙抽少許時間到餅店訂購。直至晚上他回家時,家中各人已睡覺了,這個蛋糕在靜悄悄下放入冰櫃。

翌日早上,我忙着弄早餐的時候,突然,穆罕默德的兩個姪女Fatima (法蒂瑪)及Alema (阿萊瑪)來跟我談話,笑問冰櫃的盒子是蛋糕嗎? 這刻,我裝儍扮懵回應說「不知道」!

早餐後,和穆罕默德一齊到士多購買一些零食及飲品,預備下午的生日會。

隨後亦告知大嫂(Ayoub的媽媽),預備為Ayoub預備了生日蛋糕,下午開生日會。此時,剛遇Fatima及Alema,她倆知道後非常開心。

Alema說今早開冰櫃時發現一個盒後,即通知Fatima 來看看,在打量後應該是蛋糕,並估計是我購買回來,所以,早上即問問,結果回答不知道…..我倆有點失望。不過現在好開心,可以有生日蛋糕吃。

約下午五時,她們已幫忙怖置枱面的擺設,隨即入房間悉心打扮,穿着得漂漂亮亮,而壽星仔媽媽亦為Ayoub穿上傳統禮服,其他小朋友已坐定定齊齊唱生日歌。

▲ Ayoub一歲生日,穿上傳統禮服。

不久,Fatima開着音樂,並讓着要我一齊跳跳舞……她們玩得非常開心,笑不停。

晚上,穆罕默德回來,告知今天開生日的事,他說:「這當然開心拉,現時經濟環境不理想,那有餘錢購買生日蛋糕給小孩子! 況且,一家幾個小孩,更不會為每個小孩慶祝生日。」

▲ 小朋友們開心地齊齊唱生日歌。

一個小小蛋糕對香港人來說微不足道,但對他們來說已是奢侈品,我們真的感恩,能生活在香港,知足常樂。

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

