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【新股IPO】諾亞控股6686今日起招股 入場費約6202元

股樓投資 22:46 2022/06/30

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中國高淨值財富管理服務提供商諾亞控股（新上市編號：06686）今日起（30日）至下周三（7月6日）招股，公司計劃於全球發售約110萬股H股，當中90%為國際發售，其餘10%於本地發售，招股價最高為307元，集資最多約3.377億元；以每手20股計，一手入場費約6202元；7月13日掛牌；高盛為其獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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是次集資所得，約35%將用作進一步拓展財富管理業務、約15%將用作進一步拓展資產管理業務、約20%將用作選擇性地進行潛在投資，約10%將用作各業務線的內部科技研發投資、約10%將用作擴展海外業務、約10%將用作一般公司用途。
 

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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記者：張以正

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諾亞控股－S（06686） IPO 港股

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