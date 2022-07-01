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【加密貨幣騙局】行騙40億美元後失蹤 「加密女王」成FBI十大通緝犯

股樓投資 17:05 2022/07/01

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曾自稱「加密女王」的伊格納托娃（Ruja Ignatova），因經營「維卡幣」（OneCoin）的加密貨幣騙局，詐取受害者超過40億美元，至今已失蹤4年。美國聯邦調查局（FBI）公布最新的頭號通緝犯，Ruja Ignatova榜上有名，懸賞金額高達10萬美元，成為FBI十大通緝犯名單上唯一一名女性。

圖片來源：FBI網站

據《NBC》報道，Ruja Ignatova在說服世界各地的投資者向她匯款40億美元後，投入OneCoin加密貨幣騙局後，她便悄悄地跳上了飛往希臘的航班並失踪，至今4年。當局稱 OneCoin 是史上最大的傳銷騙案之一，宣稱為可以取代比特幣的加密貨幣，繼承比特幣去中心化、存量完全靠算法確定，並採用KYC並記錄交易的方式讓政府認可，但並沒有相關的區塊鏈技術支持，所提供的代幣也不符合去中心化的特徵，只有架設網站的SQL資料庫，資料可輕易修改，與區塊鏈難以修改的定義不符。

聯邦調查局助理局長小威廉·斯威尼 (William Sweeney Jr.) 稱：「OneCoin 是一種僅存在於其創造者及其同謀者腦中的加密貨幣。OneCoin沒有真正的價值，它沒有為投資者提供追踪資金的方法，也不能用來購買任何東西。事實上，唯一能從它的存在中受益的是它的創始人和同謀者。」

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編輯：黃銳

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