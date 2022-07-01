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富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！

股樓投資 16:10 2022/07/01

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虛疑貨幣連番今年大跌，連投資者傷心不已。著名財經書籍《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）更是火上添油，在Twitter上表示，比特幣跌1,100美元價位，他才會嘗試撈底買入，更指「失敗者在失敗中會離場，而贏家則從損失中吸取教訓」，指若大量比特幣投資者正失敗投降，他便會買入更多比特幣。

羅伯特清崎今年來發布諸多推文，示警多項資產將陷入泡沫，以及市場可能面臨歷史性的崩跌、甚至發生惡性通脹、經濟蕭條等情形。他曾指比特幣崩盤是好消息，也正是發財致富的最好時機。



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《富爸爸·窮爸爸》是由羅伯特·清崎和莎朗·L·萊希特合著的書，以提倡「財務智商」的教育成為暢銷書。根據清崎在書中寫道，當初撰寫「富爸爸．窮爸爸」，主要是為了向對現金流遊戲有興趣的朋友講解遊戲，並希望帶出人們對於金錢的觀念與認知，結果大受歡迎，連續六年在紐約時報暢銷書榜都榜上有名，目前已翻譯超過51國語言。

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編輯：黃銳

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