供過於求？美國天然氣價格周四大插逾17%

周四（6月30日），美國能源價格大挫，其中紐約期油跌近4%，天然氣期貨更大跌逾17%，報5.553美元，整個6月已挫32.95%，高位則跌44%。

能源價格大跌，或因美國能源信息署(EIA)周四表示，截至6月24日當周的美國庫存天然氣較前周增加了820億立方英尺，預期則為740億立方英尺。有分析員表示，自由港液化天然氣公司(Freeport LNG) 6月初宣布，其位于德克薩斯州的昆塔納島(Quintana Island)工廠在火災后停產的時間將超過預期，令市場擔心天然氣供應過剩，導致美國天然氣期貨疲弱。

與美國相反，受俄烏戰爭影響，歐洲天然氣期貨價格則相對堅挺，周四TTF基準荷蘭天然氣期貨報144.514，升3.09%。

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編輯：黃銳