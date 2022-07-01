【回歸25周年專題】 回顧歷屆特首恒指表現 曾蔭權任內累升近4成排第一

隨住新一屆特首李家超上任，港股市場面對的挑戰無可否認較以往幾屆特首更重大，先是困擾全球長達兩年半的世紀疫情，再加上中美之間的金融及貿易角力，以及環球通脹、加息等問題。新人事新作風下，港股未知何去何從。

同場加映﹕【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

然而，歷屆特首任內恒指表現又如何？回看曾蔭權及梁振英在任期間，大市表現不錯，均有30%以上升幅；至於董建華在任期間，恒指跌近一成；林鄭月娥為歷屆「包尾」，任內港股跌15.2％。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

先說剛卸任的林鄭月娥，任內港股可謂經歷高山低谷。2018年2月2日，恒指曾創歷史新高，高見33484點，不過埋單卻跌落「包尾」。今年3月中，港股出現拋售潮，一度跌至10年低位，低見18235點，主要受美國對中概股的退市風波影響，而本身在中央監管之下令股價下跌不少的科網股再暴瀉，從而拖累恒指表現。

同場加映﹕【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

林鄭月娥於2017年7月1日正式上任，上任後首個交易日（7月3日），恒指報25764點，即日微升130點，惟與其任期最後一日，即周四（30日）收報21859點相比，5年累跌3,905點或15.2％，表現較前三任特首最差。任內恒指高低波幅達15,249點。

梁振英於2012年7月1日就任，恒指期內由19441點升至25764點，累升6,323點或32.5%。至於曾蔭權任期由2005年6月21日接替請辭的首任特首董建華起計，至2012年6月30日，期內恒指升5,496點或39.4%，表現為四任特首中排第一。

而香港首任特首董建華，在1997年7月1日上任，到2002年在沒有對手下連任，惟2005年以健康理由請辭，任期至2005年3月12日，期間累跌1,255點或8.3％。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧