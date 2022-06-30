【商湯暴瀉】 AI獨角獸商湯禁售期滿 高管自願延禁售期 股價仍「腰斬」

人工智能龍頭商湯（00020）部分上市限售股份今日（30日）解禁，公司管理層雖宣布自願延長股份鎖定期至今年12月29日前，惟股價仍跳水暴跌，一度跌至2.91元，大跌50.5%，創上市新低，更一舉跌穿3.85元招股價，收報3.13元，跌46.8%，成交額62億元，單日市值蒸發920億元。

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為穩定股價，商湯3名聯合創始人王曉剛、徐冰、執行主席徐立，以及若干管理層延長股份禁售期，承諾在12月29日前不會出售約20.02億股B類股份，佔已發行股份總數的比率約5.98%，以表達對集團長期價值及前景的信心。

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記者：郭秀慧