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【消費市道】5月零售表現微跌　零售管理協會指基數影響落差

商業 11:00 2022/07/01

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經營環境仍持續受不明朗經濟及疫情影響，零售管理協會預期年內經營狀況會持續小幅上落。（資料圖片）

政府統計處發表5月零售業總銷貨價值較2021年同月下跌1.7%，業界指落差明顯是與當時疫情及消費劵效應有關，令對比基數不同。認為綜合狀況變化算是平穩，但經營環境仍持續受不明朗經濟及疫情影響。

【消費娛樂】獨行俠全球破10億美元　片商看好下半年票房惟有通脹陰影

本港5月零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，較去年同月下跌1.7%。本年4月零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月升11.7%。特別是在2022年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售臨時估計為22億元佔7.7%，較2021年同月升2%。本年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升36%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀分析，5月分零售表現與4月按年同月比有較大落差，部分源於去年面對第四波疫情尾聲，令當時4月低位到5月有較大反彈。盡管今年表現不理想，但多數消費品的變化維持在小幅單位數字增減，整體而言變化算是持平。而今年首輪消費劵在4月初發放，其效應在5月已開始減弱。

謝邱安儀展望6至7月，要注意去年同期因市民等待消費劵而壓抑消費意慾，令對比基數將有不同。零售管理協會估計，若年內再無疫情大爆發及仍未通關，加上會有次輪消費劵在8月發放，按經驗零售表現將會傾向持平小幅上落。惟經營繼續受大環境影響，如疫情變化、美國加息、股市波動等不明朗因素持續，將影響非日常生活用品消費意慾，市道變化仍然有待觀察。謝邱安儀稱商戶已在準備為次輪消費劵增取銷售表現，惟整體銷售尚未回到穩定增長，繼續呼籲業主暫緩加租。

商界及分析趨保守

太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明表示，受到宏觀經濟變化拖累，令5月銷售不及以往傳統的好表現，預期6月會持續向下，但相信跌幅會比較平穩。他認為市民重心轉向飲食及生活用品而「慳住洗」，因此貴價消費品市場未必最反映實際情況，預期下半年經營環境會比較艱難，若有利好消息如通關，相信會有幫助。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，4月有消費劵推動下，5月因為效應減退而微跌是意料之內，而且6月進一步放寬社交限制亦有一定刺激作用，即使面對不明朗經濟因素，估計6月數據可有單位數字升幅。他亦認同網上銷售將是今後趨勢，會繼續相當比例。

【零售市道】五月份零售銷售微跌1.7%　網上銷售微升2%

記者：王浩賢

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