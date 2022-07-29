【新股IPO】中國中免IPO或引瀘州老窖作基石投資者　認購金額達8000萬美元（第二版）

▲ 【新股IPO】中國中免再度遞交上市申請 疫情或對公司業績造成長期不利影響

中國中免赴港上市再有新進展。據內地A股瀘州老窖（深：000568）表示，公司計劃作為基石投資者投資8000萬美元（折合約6.24億港元），認購中國中免發行的境外上市外資股。

早前據外電報道指，中國中免計劃集資20億至30億美元（折合約156億至234億港元），最快計劃在第三季度上市，中金及瑞銀為聯席保薦人。

中國中免今年首三個月合共錄得收入167.8億元（人民幣，下同），按年減少7.5%，首季利潤達29.3億元，按年下跌14.4%。

疫情導致手機收入減少 或對業務、業績造成長期不利影響

公司表示，首季收入及淨利潤較2021年同期減少，主要由於與新冠疫情有關的旅行限制及臨時商店關閉，導致銷售下降。此外，因疫情迫使旅客改變旅遊習慣，出於安全及健康考慮，旅客縮短在交通樞紐逗留的時間，並避免前往交通樞紐內的不同地點，或會對公司的業務、財務狀況及經營業績造成長期不利影響。

截至最後實際可行日期，中國中免於新冠疫情後暫時關閉的門店中有26%的門店恢復正常營運，暫時關閉的門店中有11%的門店恢復部分營運，並且63%的門店依然處於暫時關閉狀態。

中國中免在去年6月首度遞交上市申請，並在11月通過上市聆訊，惟其後並沒有展開招股。

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記者：梁安琪