【新股IPO】中國中免再度遞交上市申請　擬集資最多234億、最快第三季上市

▲ 【新股IPO】中國中免再度遞交上市申請 疫情或對公司業績造成長期不利影響

中國中免再度向港交所 （00388） 遞交上市申請，據外電報道指，中國中免計劃集資20億至30億美元（折合約156億至234億港元），最快計劃在第三季度上市，中金及瑞銀為聯席保薦人。

中國中免今年首三個月合共錄得收入167.8億元（人民幣，下同），按年減少7.5%，首季利潤達29.3億元，按年下跌14.4%。

公司表示，首季收入及淨利潤較2021年同期減少，主要由於與新冠疫情有關的旅行限制及臨時商店關閉，導致銷售下降。此外，因疫情迫使旅客改變旅遊習慣，出於安全及健康考慮，旅客縮短在交通樞紐逗留的時間，並避免前往交通樞紐內的不同地點，或會對公司的業務、財務狀況及經營業績造成長期不利影響。

截至最後實際可行日期，中國中免於新冠疫情後暫時關閉的門店中有26%的門店恢復正常營運，暫時關閉的門店中有11%的門店恢復部分營運，並且63%的門店依然處於暫時關閉狀態。

中國中免在去年6月首度遞交上市申請，並在11月通過上市聆訊，惟其後並沒有展開招股。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析 ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章：