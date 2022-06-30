【大快活 52】 大快活全年少賺72% 成本上漲屬最大挑戰 預告今年加價2%

大快活（00052）公布截至今年3月底止全年業績，營業額28.8億元，按年升8.9%；毛利2.2億元，按年下降32.1%；純利4,264萬港元，按年下降72.2%；每股基本盈利32.91仙，宣派末期股息每股40仙，全年合共派息每股65仙及派息比率約為197%。

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大快活指，首3個季度表現穩健，但第4季度香港爆發第五波疫情，業務出現困境，香港業務同店銷售增長亦由上半年度17%，收窄至全年約10%。內地業務方面，上半年同店銷售錄得約10%增長，全年則大致上維持不變。集團純利大跌，主要由於獲得的政府補助由去年的2.7億元跌至本年的5,890萬元，而第五波疫情亦為香港飲食業帶來前所未有的挑戰。

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因此，若扣除政府補貼，集團去年則錄得虧損1,626萬元。行政總裁羅輝承表示，不希望行業要倚賴政府「保就業」補貼，目前主要挑戰為原材料成本大幅上升，其中蛋及豆類等成本去年便上升超過50%。他又指，希望今年加價幅度可控制在2%以內，透過流程簡化、中央廚房、數碼化，提升效率，有信心營業額將持續上升。

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記者：郭秀慧