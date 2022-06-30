  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國股市】瑞士寶盛：大市反彈過程料崎嶇　看好個別內房股及科技硬件股

股市 19:45 2022/06/30

分享：

分享：

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志料中國股市反彈過程崎嶇。

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志預期，市場將繼續炒作內地經濟重啟的主題，去年捱沽的板塊如科網股及內房股，短期內將帶動大市走高，惟過程料崎嶇不平。

鄧啟志指，兩大類股份將引領中國股市走高。首先，在受惠經濟重啟的板塊中，科網股及包括旅遊相關股份在內的消費股，均有望進一步走高。蔚來 （09866） 遭沽空機構狙擊一事，短期內或會損害市場對電動車的信心，惟他對電動車股增長前景仍正面。

他又認為，風險胃納較高的投資者可尋找基本因素一般，但市場對其「最壞情況已過」預期升溫的股份，當中包括個別國有內房股、資產負債表強勁的民企內房股，以及科技硬件股。

不過，鄧啟志重申中國股市反彈過程料崎嶇，因基本因素僅以循序漸進步伐復甦。展望未來幾周，升市會受幾大因素考驗，包括美國國會可能通過加快中概股除牌的法案，以及企業7月份有機會發出盈警等。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章:

【下半年展望】張憶東：A股和港股將成為下半年全球贏家　看好港股內房、新能源車、雲計算

【下半年展望】中金︰港股處估值修復階段　若內地疫情不確定性降、經濟反彈動力強

港股 中國市場 蔚來－SW（09866） 中國概念股 香港 中國 民企內房股

上一篇文章

【越秀集團】創興銀行中山支行開業　另正籌建北京分行

下一篇文章

【慶回歸活動】新地發布短片　慶祝香港回歸祖國25周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】觀望美國5月PCE表現　道指期貨跌337點　納指期貨跌1.7%（不斷更新）
【美股期貨】觀望美國5月PCE表現　道指期貨跌337點　納指期貨跌1.7%（不斷更新）
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【恒指夜期＋北水】北水吸資增至75億元　買騰訊建行　恒指夜期跌16%（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資增至75億元　買騰訊建行　恒指夜期跌16%（不斷更新）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【商湯20】商湯禁售期屆滿股價曾瀉五成　逾3000買盤3元排隊撈貨尾市遭沖散
【商湯20】商湯禁售期屆滿股價曾瀉五成　逾3000買盤3元排隊撈貨尾市遭沖散
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款