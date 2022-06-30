【中國股市】瑞士寶盛：大市反彈過程料崎嶇　看好個別內房股及科技硬件股

▲ 瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志料中國股市反彈過程崎嶇。

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志預期，市場將繼續炒作內地經濟重啟的主題，去年捱沽的板塊如科網股及內房股，短期內將帶動大市走高，惟過程料崎嶇不平。

鄧啟志指，兩大類股份將引領中國股市走高。首先，在受惠經濟重啟的板塊中，科網股及包括旅遊相關股份在內的消費股，均有望進一步走高。蔚來 （09866） 遭沽空機構狙擊一事，短期內或會損害市場對電動車的信心，惟他對電動車股增長前景仍正面。

他又認為，風險胃納較高的投資者可尋找基本因素一般，但市場對其「最壞情況已過」預期升溫的股份，當中包括個別國有內房股、資產負債表強勁的民企內房股，以及科技硬件股。

不過，鄧啟志重申中國股市反彈過程料崎嶇，因基本因素僅以循序漸進步伐復甦。展望未來幾周，升市會受幾大因素考驗，包括美國國會可能通過加快中概股除牌的法案，以及企業7月份有機會發出盈警等。

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