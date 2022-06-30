【中國股市】瑞士寶盛：大市反彈過程料崎嶇　看好個別內房股及科技硬件股

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瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志預期，市場將繼續炒作內地經濟重啟的主題，去年捱沽的板塊如科網股及內房股，短期內將帶動大市走高，惟過程料崎嶇不平。
鄧啟志指，兩大類股份將引領中國股市走高。首先，在受惠經濟重啟的板塊中，科網股及包括旅遊相關股份在內的消費股，均有望進一步走高。蔚來 （09866） 遭沽空機構狙擊一事，短期內或會損害市場對電動車的信心，惟他對電動車股增長前景仍正面。
他又認為，風險胃納較高的投資者可尋找基本因素一般，但市場對其「最壞情況已過」預期升溫的股份，當中包括個別國有內房股、資產負債表強勁的民企內房股，以及科技硬件股。
不過，鄧啟志重申中國股市反彈過程料崎嶇，因基本因素僅以循序漸進步伐復甦。展望未來幾周，升市會受幾大因素考驗，包括美國國會可能通過加快中概股除牌的法案，以及企業7月份有機會發出盈警等。
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