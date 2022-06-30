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【加密貨幣】德銀：比特幣與美股關聯高　年底價格有望重上2.8萬美元

股樓投資 19:35 2022/06/30

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德意志銀行分析顯示，由於比特幣與美國股市的關聯性很高，到今年年底，比特幣價格可能重上28,000美元。

在加息和通脹擔憂引發的避險情緒推動下，比特幣價格在今年暴跌。德銀分析師Marion Laboure和Galina Pozdnyakova認為，比特幣價格將上漲超過30%，年底有望升至28,000萬美元。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

分析師表示，自去年11月以來，加密貨幣與納斯達克指數、標準普爾500指數等基準指數的關聯性越來越高。他們預測，標準普爾500指數將在年底前恢復到1月的水平，而比特幣價格可能會隨之上漲。

分析師指出，加密貨幣更像是鑽石這種高度營銷的資產，而不像是黃金這種穩定的避險商品。他們以全球最大鑽石開採公司De Beer。這家公司通過宣傳，改變了消費者對鑽石的看法。他們認為，比特幣也是如此。

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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