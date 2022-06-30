【加密貨幣】德銀：比特幣與美股關聯高　年底價格有望重上2.8萬美元

德意志銀行分析顯示，由於比特幣與美國股市的關聯性很高，到今年年底，比特幣價格可能重上28,000美元。

在加息和通脹擔憂引發的避險情緒推動下，比特幣價格在今年暴跌。德銀分析師Marion Laboure和Galina Pozdnyakova認為，比特幣價格將上漲超過30%，年底有望升至28,000萬美元。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

分析師表示，自去年11月以來，加密貨幣與納斯達克指數、標準普爾500指數等基準指數的關聯性越來越高。他們預測，標準普爾500指數將在年底前恢復到1月的水平，而比特幣價格可能會隨之上漲。

分析師指出，加密貨幣更像是鑽石這種高度營銷的資產，而不像是黃金這種穩定的避險商品。他們以全球最大鑽石開採公司De Beer。這家公司通過宣傳，改變了消費者對鑽石的看法。他們認為，比特幣也是如此。

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價） 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠