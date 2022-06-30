【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手

元朗市中心平價盤受追捧，美聯物業李瑋良說，元朗富財樓樓齡近50年，日前新錄一宗買賣，成交單位為高層3室，實用面積277平方呎，兩房間隔，日前以220萬元易手，實用呎價約7,942元。從代理提供的相片可見，單位裝修不算新淨，需要重新全屋裝修。

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李瑋良續說，雖然單位內籠簡陋，料需重新全屋裝修，惟因價錢相宜，而且鄰近元朗市中心，交通及生活配套完善，故吸引投資客洽商承接。 據資料顯示，該大廈對上一宗成交於2020年錄得，售出單位為實呎401平方呎的中層戶，當時成交價為280萬元。

資料顯示，原業主於2017年1月以約188萬元購入上址，持貨5年，現帳面獲利約32萬元，物業期間升值約17%。

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